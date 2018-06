Trabajará Al Pacino bajo las ordenes de Tarantino

Ciudad de México— Al Pacino se pondrá por primera vez en su carrera a las órdenes del cineasta Quentin Tarantino en la cinta "Once Upon a Time in Hollywood", informó hoy el medio especializado Variety, publicó El Universal.Ganador del Oscar por "Scent of a Woman" (1992) y convertido en una leyenda del cine por la trilogía de "The Godfather", Al Pacino se unirá a un elenco estelar en el que figuran Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Burt Reynolds, Damian Lewis, Emile Hirsch y Dakota Fanning.El filme "Once Upon a Time in Hollywood" llega rodeado de una gran expectación no solo por ser el nuevo largometraje de uno de los directores más populares y carismáticos del cine contemporáneo sino también porque su argumento tiene que ver con el asesinato de Sharon Tate (1969)."Es una historia que tiene lugar en Los Ángeles en 1969, en el apogeo del Hollywood hippie. Los dos protagonistas son Rick Dalton (DiCaprio), una antigua estrella de wésterns televisivos, y su doble de acción Cliff Booth (Pitt). Los dos tienen problemas para triunfar en un Hollywood que ya no reconocen. Pero Rich tiene una vecina muy famosa... Sharon Tate", adelantó Tarantino en marzo.