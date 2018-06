Anotan en redes y en look

Ciudad de México— El Mundial de Rusia 2018 se acerca y aunque no conozcas mucho de futbol al menos debes saber de los jugadores menores que más impactan ya sea por su desempeño con el balón, sus millones de seguidores en redes sociales, o por su atractivo físico… Aquí te presentamos a algunos de ellos.Edad: 22 añosSelección: PortugalSeguidores en Instagram: Más de 1 millón 200 milEl portugués juega actualmente en el A.C. Milan como delantero. El año pasado su nombre resaltó en los titulares futbolísticos por ser uno de los jugadores deseados por el Real Madrid.Edad: 29 añosSelección: MéxicoSeguidores en Instagram: Más de 800 mil seguidoresActualmente es delantero en Los Angeles F.C de la Mayor League Soccer.Aunque tuvo su época de chico malo y hasta fue sancionado por la Federación de Fútbol de México por indisciplinado, ahora Vela está reformado y disfruta junto a su pareja, la española Saioa Cañibano, de su hijo Romeo.Edad: 28 añosSelección: MéxicoSeguidores en Instagram: Más de 1 millón 300 milEl menor de los hermanos Dos Santos juega actualmente como medio de contención para el L.A. Galaxy, y jugaría su primer Copa del Mundo. Algunos dicen que su rendimiento no es el ideal para ir a Rusia.Edad: 23 añosSelección: PoloniaSeguidores en Instagram: 130 milSu cara de niño ha enamorado a sus fans. El polaco juega en la posición de delantero en el Ruch Chorzów, uno de los equipos de la primera división en su país.Edad: 24 añosSelección: ArgentinaSeguidores en Instagram: Más de 16 millonesEl jugador de la Juventus se ha declarado fan de Messi y espera poder ganar la Copa del Mundo junto a quien dijo es un gran maestro para él.Edad: 28 añosSelección: AlemaniaSeguidores en Instagram: Más de 17 millonesEl centrocampista del Real Madrid trae el deporte en la sangre. Su talento viene de su padre, Ronald Kroos, un entrenador de futbol, y de su madre, Birgit Kämmer, ex campeona de bádminton.Edad: 28 añosSelección: EspañaSeguidores en Instagram: Más de 2 millonesEl español de ojos verdes y 1.78 metros de estatura juega como central para el Chelsea. Éste será su tercer Mundial. “Orgulloso y muy ilusionado con este nuevo reto. Vamos!”, posteó.Edad: 26 añosSelección: BrasilSeguidores en Instagram: Más de 93 millonesEl delantero del Paris Saint Germain es para muchos un chico bipolar por sus cambios de comportamiento en Francia y con Brasil. Pero su carisma y juego logran que millones lo amen.Edad: 26 añosSelección: ColombiaSeguidores en Instagram: Más de 36 millonesAl colombiano del Bayern de Múnich, su carisma y presencia lo han llevado a ser elegido como el Hombre Más Sexy de 2014 por la revista People en Español.Edad: 24 añosSelección: IránSeguidores de Instagram: Más de 757 milJuega para el AZ Alkmaar de Holanda y su nombre ha sobresalido a nivel mundial por ser un gran goleador en la liga europea, pero también por su atractivo y peculiar barba pelirroja. El extremo central se enfrentará con la selección iraní a España en el grupo B de la primera fase del Mundial de Rusia 2018.Edad: 25 añosSelección: BrasilSeguidores de Instagram: Más de 1 millónEl guardameta juega actualmente para el A.S. Roma, aunque su nombre está sonando fuerte en el mundo pues podría irse al Real Madrid o al Liverpool.Edad: 25 añosSelección: EgiptoSeguidores de Instagram: Más de 15 millonesJuega como delantero para el Liverpool F.C. y aunque estaba en duda su participación en Rusia, luego de una lesión que tuvo en la final de la Champions, ya se confirmó su asistencia. Su melena risada, gran sonrisa y excelente desempeño en la cancha lo llevaron a ser galardonado dos veces como el Jugador del Mes de la Premier League, en noviembre de 2017 y en febrero de 2018.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.