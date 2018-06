Coquetea Zurita con Broadway

Ciudad de México.- El actor Sebastián Zurita quiere conquistar al público estadounidense con una producción teatral que planea alojar en Broadway.Sin título por el momento, Zurita compartió que, junto a su hermano Emiliano, escribió una obra que están ofreciendo en Nueva York.“Escribimos un musical, no puedo decir nombres todavía, pero lo presentamos a un director, productor y ganador de un Tony de Broadway que se llama ‘Chet Walker’.“Tradujimos todo del español al inglés, quedó enamorado, tuvimos unas juntas hace dos semanas en Nueva York, nos dijo, palabras textuales: va a ser el primer musical de Broadway hecho en español meramente. Estamos muy emocionados”, compartió Zurita.Este musical inédito tendrá como fondo las canciones de una banda, de la cual tampoco quiso dar detalles, sin embargo, el plan es que no sólo tenga éxito en Estados Unidos, sino también en México y España.“La historia está basada en canciones de una banda, que no puedo revelar quien es, pero justamente tuvimos entrevista con ellos en estos días, ya estamos al 100 por ciento autorizados”, resaltó el actor de 31 años.Zurita comentó que su mamá Christian Bach se encuentra involucrada también en este proyecto, como la creativa y productora ejecutiva; por lo que descartó que se encuentre enferma.“Mi mamá está bien, sé que no la han visto mucho en las cámaras, pero es más bien una cuestión personal de ella, hoy dice que ella prefiere vivir de nuestros logros, de nuestros proyectos”.Zurita confesó que hizo casting para interpretar a ‘El Sol’ en ‘Luis Miguel, La Serie’ original de Netflix, pero que, por un detalle vocal no se quedó.“Diego (Boneta) y yo tenemos un físico parecido, son procesos, Diego se lo ganó, está increíble en la serie, además él sí canta, yo no”, afirmó Zurita.

