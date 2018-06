Daenerys y Khal Drogo bailan al estilo de 'Dirty Dancing'

En la serie Game of Thrones, los personajes de Daenerys Targaryen y Khal Drogo fueron amantes y, una vez más, Emilia Clarke, cae rendida en los musculosos brazos de Jason Momoa, y hasta los actores recrean la escena de baile de la película Dirty Dancing, protagonizada por Patrick Swayze y Jennifer Grey en 1987.La actriz británica de 31 años bromeó con el fortachón hawaiano de 38 en un divertido encuentro en Irlanda, donde tuvieron de fondo el imponente trono forjado con espadas de acero de la exitosa serie de HBO."Para su información... Esto es lo más cerca que me verán intentado 'volar' como en Dirty Dancing", expresó la actriz en Instagram."Sí, no hay lago. Y sí, no tengo ni idea de por qué no me sube sobre su cabeza (Quisiera tomar un momento para agradecerle al alcohol por darme el coraje para intentar esto)", escribió Emilia Clarke en la red social.Por su parte, Jason Momoa también puso en su regazo a otro protagónico de Juego de Tronos, su excompañero el también inglés Kit Harington que en el épico serial da vida a Jon Snow, en una simática imagen que también fue difundida en Instagram."Estoy tan agradecido de formar parte de el mejor show del mundo", expresó Momoa y agregó: "Me siento honrado de poder venir a Irlanda a celebrar junto a mis amigos. Vine solo para recibir besos, abrazos y la cosa negra. Gracias David y Dan ustedes son legendarios. Felicidades para el talentoso elenco y el equipo detrás de escenas".

