'No somos scorts... vivan y dejen vivir': Aimeé y esa noche 'loca' del Tri

Ciudad de México– Aimeé pasó una noche increíble el pasado 3 de junio. Entre regguetón y cócteles vivió una velada de fantasía. Los hilos se entretejieron con la historia que protagonizaron jugadores de la Selección Mexicana en una casa ubicada en las Lomas de Chapultepec. En redes sociales la ubican como una de las 30 scorts VIP que festejó con los tricolores.Si a alguien le contara la noche de hoy, no me creería. Así de buena estuvo”, presumió en su cuenta de Twitter.A días del inicio del Mundial Rusia 2018 la polémica envolvió al representativo dirigido por Juan Carlos Osorio, la revista TV Notas evidenció el festín al que, aseguró, acudieron Guillermo Ochoa, Jesús Gallardo, Jonathan Dos Santos, Carlos Salcedo y Giovani Dos Santos…“Un día lo tienes en un póster pegado en tu pared, al otro estás bailando reggaetón con él. Así es la vida”.Dos días después de darse a conocer la polémica, Aimeé retomó sus redes sociales para salir en su defensa y refutar que fuera una dama de compañía.“Ahora resulta que soy ‘escort VIP’, jajajajajajaja”.La joven, quien se autodenomina ‘vampira natural’ tiene en Twitter un enlace a su cuenta de Instagram en el que ha compartido 528 publicaciones entre imágenes y videos, en los que posa de manera sugerente.“Siempre había creído que alguna vez en la vida saldría embarrada en un chisme amarillista, pero juraba que sería con una banda de rock, no con futbolistas”, puntualizó.Y sentenció…“Ni somos escorts ni ellos hacen mal en irse de fiesta. Vivan y dejen vivir.”Algo similar sucedió con Viridiana, quien luego de lanzar mensajes a través de @viridianaa_ba dio de baja su cuenta.“Weeeey que noche” y “NADIE CREERÍA con quien baile está noche”, fueron los tuits de la chica.

