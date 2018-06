Los Angeles.- El cantante colombiano J Balvin se ha consagrado en los dos últimos años como una de las grandes estrellas del panorama musical internacional gracias, entre otras cosas, a la buena acogida que está teniendo el reguetón en el mundo anglosajón y, sobre todo, entre figuras tan influyentes como Beyoncé, Pharrell Williams, Maroon Five y Liam Payne.Sin embargo, a la hora de dar las gracias a aquellos aclamados colaboradores que le han ayudado a dar el salto a Estados Unidos y Gran Bretaña, a través de versiones algo más localizadas de sus éxitos, resulta sorprendente que el reguetonero haya incluido entre ellos a la pequeña Blue Ivy (6 años), primogénita de Beyoncé, a quien acredita nada menos que como la principal responsable de que el remix de su tema ‘Mi Gente’ llegara a buen puerto.“Blue Ivy es una gran fan de mis canciones, y aunque ni Beyoncé ni ella hablan español, sintieron la energía, las buenas vibraciones del tema. A Blue le encanta ‘Mi Gente’, así que debo darle las gracias también por convencer a Beyoncé de que grabara la nueva versión”, explicó el astro de la música al diario británico Daily Star.A pesar de que el género musical que abandera lleva más de una década liderando listas de éxitos en España y Latinoamérica, además de haberse convertido en la banda sonora imprescindible de discotecas y fiestas al aire libre, J Balvin es consciente de que la rentabilidad y el impacto cultural del que goza hoy en día el reguetón no habría sido posible sin la intervención de artistas de origen anglosajón.“Evidentemente, trabajar con gente como Beyoncé nos ha ayudado a ganar notoriedad, porque además pone de manifiesto que este movimiento es real, que está ocurriendo de verdad. No estoy loco ni es una mera ensoñación de mi cabeza, es una bendición que haya creído en mí y en el carácter global de este estilo de música. Creo que estamos en el comienzo de un bello proceso de globalización de la música en español, ya no es solo música para latinos, sino para todo el mundo”, reflexionó el colombiano.

