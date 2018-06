¿Víctima? para nada

Miami.- Valiente y decidida como siempre, a Gloria Trevi no le gusta hacerse la víctima y dice bien alto que las mujeres, siempre contundentes y batalladoras, no tienen nada que envidiar a los hombres en la industria musical.“Es verdad que nos es más difícil llegar, porque tenemos muchos obstáculos, pero cuando los libramos somos de verdad contundentes. Si te fijas, somos más imitadas y nuestros conciertos son tan o más multitudinarios, así que nada que llorar, lamentar o envidiarle a los chicos. ¡Damos una batalla tremenda!”, afirma la cantautora.La Trevi, como la llaman sus fans, afirma de manera rotunda que las mujeres en este competido sector lo hacen de una manera tan tremenda, que no dejan "hueco" con su presencia.Con el humor que la caracteriza, Trevi abunda en el tema para asegurar que se siente muy orgullosa de todo lo que las mujeres han logrado en la música.“Reconociendo que tuvimos un pasado en el que se nos silenció y nuestras Beethoven y Mozart se dedicaron a criar hijos, lo que es algo maravilloso también, pero en poquísimo tiempo nos hemos posicionado con nuestra aportación musical”, indica.Por ello, Trevi siempre ha tenido entre sus grandes influencias musicales a legendarias intérpretes femeninas que destacaban por su sentimiento, como las estadounidenses Janis Joplin y Tina Turner, o la cantautora argentina Mercedes Sosa.“Soy más de artistas que se desgarran por transmitir que de las grandes tesituras, sin dejar de reconocer las voces enormes”, explica.La artista cita además a Violeta Parra, Ana Gabriel y Diane Warren entre sus compositoras favoritas.“Ellas me influenciaron por las imágenes, las rimas y las melodías”, asegura.Y también su madre, que le enseñó poesía y a cantar sus primeras canciones, cita la regia, quien además señala que su música es 100 por ciento orgánica.

