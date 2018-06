Dan luz verde a serie de 'El Señor de los Anillos'

Ciudad de México— El Señor de los Anillos llegará a la televisión de la mano de Amazon. Ya el pasado mes de abril salía a la luz que la compañía había llegado a un acuerdo con New Line Cinema y HarperCollins, propietarios de los derechos, para hacer al menos cinco temporadas de la ficción. Ahora Amazon ha confirmado la noticia.Según informa LAD Bible, el gigante de ventas online ya ha ordenado la filmación de 5 temporadas, que tendrán un presupuesto nada más y nada menos que de mil millones de dólares.Por el momento no hay detalles oficiales, aunque algunas publicaciones especializadas en la saga de J.R.R. Tolkien han dado algunas pinceladas sobre la posible trama, que estaría centrada en la figura de Aragorn.TheOneRing.net publicó una serie de tuits en los que lanzó algunos datos sobre la historia. "Desde el primer comunicado de prensa, sabemos que la serie NO será un otra versión de los acontecimientos de la Guerra del Anillo", aseguró."En cambio, se basará en los Apéndices y abarcará mucho tiempo e historia", adelantó en otro tuit. "Esta es la mayor ventaja que tienen los showrunners de la serie: que gran parte de la narración de historias de Tolkien, incluso en el 'Apéndice A', abarca una gran franja de tiempo".Comenzar con una narración sobre el joven Aragorn permite hacer conexiones con su línea familiar Numenorean (y con el fundador de Gondor). Podríamos, en flashbacks, aprender lo esencial sobre los hombres de Arnor, el reino hermano en el norte de Gondor, y cómo los Dunedain se convirtieron en una comunidad de Montaraces, buscando proteger al norte de las incursiones del Rey Brujo de Angmar", añadió.

