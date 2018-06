'Perreo masivo afuera del concierto de Aleks Syntek'

Hace algunas semanas, Aleks Syntek volvió a generar controversia al compartir su opinión en contra de la música reguetón y sus letras sugerentes y de tono elevado. En esta ocasión presentó una queja a través de sus redes sociales cuando se topó con la canción "Bonita", de J Balvin, a las 10 de la mañana en un espacio público en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, escribe Konbini.Aunque su queja no iba dirigida directamente al género musical, sino a que se ponga en espacios donde también hay menores de edad, desató las reacciones de los amantes de esta música, incluyendo a quienes la producen como J Balvin, Bad Bunny y Arcángel.Como parece que en México nos encanta ponernos a organizar reacciones ante prácticamente lo que sea, ya apareció en Facebook una iniciativa que invita a perrear el próximo 15 de junio, en la explanada del Auditorio Nacional, al mismo tiempo que Aleks Syntek estará presentando un concierto en el auditorio."Vamos a perrear pacíficamente, sin insultar a nadie y respetando las leyes civiles en la explanada del Auditorio Nacional como tributo a uno de los grandes compositores de nuestros tiempos, la leyenda Aleks Syntek," se puede leer en la página de la convocatoria, oganizada por Chema Solari.Para no variar, no está muy claro si la iniciativa va en serio, ni si los perreadores lograrán organizarse para cumplir con su promesa. Por lo pronto, unas 1200 personas están interesadas en sumarse ver cómo se pone la cosa."Sientase [sic] en libertad de compartir el evento. Es 1000% en serio, por favor ayúdenme a convertir esto en una realidad."Mientras se organizan, o no, la discusión en el sitio se está poniendo buena. Con eso al menos nos regalan un ratito de entretenimiento, en lo que se extienden las largas horas de oficina, o escuela, un lunes cualquiera.

