'Dragon Ball Super' tendrá su colección en DVD y Blu-ray

Es una excelente noticia para los fans de la saga de culto de Akira Toriyama : el editor AB Video, a cargo de la distribución del anime japonés, comercializará una edición de colección de Dragon Ball Super. La serie animada fue lanzada en 2015 y tuvimos que esperar tres años para verla en formato físico. Ahora finalmente podremos tener los famosos videos en DVD y Blu-ray, uno de ellos de colección: con una caja por arco narrativo (Battle of Gods, La Resurrección de Freezer y Champa) además de una versión integral del anime, informa Konbini.La primera versión contendrá los episodios 1 al 46, justo antes del regreso del hijo de Vegeta y la llegada de Gokú Black. También podremos ver varios bonos. AB Video ya reveló el arte que tendrán estas versiones y esto no hace más que emocionarnos. Si todo va bien, estas ediciones serán menos costosas que en Japón (500 pesos por la versión DVD, 450 pesos los Blu-Ray y 1200 por todo). Estos precios aún no son confirmados pero esperamos estar seguros pronto.Contrario a la versión GT, el guion y el diseño de los personajes fue controlado por Akira Toriyama. El escritor Toyotarō, a cargo de la adaptación del manga y de los story-boards de la serie animada, acaba de confirmar que Dragon Ball Super terminará con el Tenkaichi Budokai número 28 en donde Gokú se reencuentra con Oob.Como recordatorio, actualmente se está desarrollando en Japón un anime promocional adaptado del juego Dragon Ball Heroesque propondrá un enfrentamiento épico entre Gokú Super Saiyan Dios y Gokú Super Saiyan 4. La difusión de los dos primeros episodios se llevará a cabo en julio, mientras esperamos la llegada de la última película de la saga.

