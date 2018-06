Ciudad de México– Araceli Ordaz mejor conocida como 'Gomita' es una joven de 22 años que empezó como payasita de crucero, luego dejó las calles para convertir el escenario del programa 'Sabadazo' en su casa.Años más tarde y muchas cirugías después se define como 'youtuber, conductora e instagramer'.Desde que salió de la televisión y se dedicó a las redes sociales, los internautas no han hecho otra cosa más que atacarla, si por su cambio, sus cirugías, su ropa y hasta por sus poses en las fotografías.Contrario de lo que se pensaría, esta fama -aunque negativa- le ha dado beneficios, pues su popularidad ha aumentado a tal grado que estuvo nominada recientemente en los premios MTV MIAW 2018 en la categoría 'Instagramer Nivel Dios'.Este evento celebrado hace unos días premia lo mejor de la generación Millenial y el mundo digital.Y aunque bueno, no ganó y el premio se lo llevó la youtuber Kimberly Loaiza, lo que llamó la atención fue su extravagante vestimenta.En la alfombra rosa del evento Gomita lució un traje color 'nude' muy similar al que usó Jennifer Lopez en un concierto que ofreció en los Emiratos Arabes Unidos.Al parecer la similitud entre el traje y el porte de la conductora no les gustó a sus seguidores pues criticaron fuertemente las fotografías que compartió en su cuenta.Aunque una de ellas tuvo más de 110 mil 'me gusta' la mayoría de los comentarios son ofensas y burlas.Pero como ya es costumbre y todos los ataques 'se le resbalan' ella decidió ignorar a los 'haters' y seguió compartiendo historias y fotos en su perfil de Instagram.Durante el evento reveló que próximamente participará en una serie y en una película junto a Omar Chaparro.Gomita no quiso decir mucho al respecto, algunos aseguran que podría tratarse de la secuela de la multipremiada comedia romántica No Manches Frida, ganadora del Mono Chillón de Pekín 2016 y el Koala de Oro del Festival Apócrifo de Cine de Australia.

