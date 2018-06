¿¡Qué!? ¿¡De dónde le salieron tantas tías, abuelas y parientas a Luis Miguel!? ¿¡Quiénes eran todas esas señoras que vimos en el capítulo!?Si también te perdiste y ya no entendiste bien quiénes son Cata, Adua, Matilde y Carmen, no te preocupes, esta guía está a punto de resolver todas tus dudas.Primero hay que decir que no todos los personajes son reales, pero sí son clave en la trama de la historia.Comencemos por orden de aparición.Adua es la hermana menor de Sergio Basteri, el abuelo de Luis Miguel (no confundir con Sergio Gallego). Es decir, se trata de la tía de Marcela Basteri y tía abuela de "El Sol".En la vida real, la tía Adua fue una de las piezas clave para que Luis Miguel y Alex investigaran el paradero de su madre."Adua, tía de Marcela Basteri y tía abuela de Luis Miguel, fue la gran impulsora en 1996 de la búsqueda de sus sobrina desaparcida", detalla Javier León Herrera, autor del libro en que basan la serie Luis Miguel: La Historia.De hecho, Adua y su esposo fueron los últimos que la vieron con vida en Italia, pues la llevaron a ella y al pequeño Sergio en Agosto de 1986 al Aeropuerto de Pisa, quien viajaraía a Madrid para firmar unos papeles para que supuestamente Micky pudiera presentarse en Chile.No se fiaban de Luis Rey y la misma Adua habló con él, y él le juró que el asunto del papeleo era verdad."Yo creo que seguía enamorada de él, quería creer que a lo mejor las cosas podrían cambiar, pero a nosotros no nos daba buen vibra todo aquello", dijo Adua en entrevista.En esta nota te contamos más sobre su historia mostramos algunas fotos con Marcela.Cata o Catalina es un personaje real. Sí existió y se trata de la madrastra de Marcela Basteri.Esta historia comienza cuando Sergio, el papá de Marcela, deja Italia en busca de un mejor futuro a pasa mujer Vanda y su hija Marcela.Sin embargo, Vanda pierde la paciencia muy pronto y se enamora de un camionero, abandona a Marcella en un orfanato por 10 años hasta que la familia paterna logra sacarla de ahí y enviarla con su padre a Buenos Aires.En el inter, Cata y Sergio se conocen en Buenos Aires y terminan juntos. Cuando Marcela llega a vivir con ellos a Argentina, Cata le da el trato de una hija más.De alguna manera, Cata es abuela de Luis Miguel por ser la madrastra de Marcela, aunque la realidad es que no hay un vínculo sanguíneo."Cata mantuvo una estrecha relación con Marcela, que perduró hasta el momento de su desaparición en 1986", confima León Herrera.En esta nota puedes saber un poco más sobre la relación entre Marcela y Cata y cómo se opuso a su relación con Luisito Rey desde un inicio.La abuela Matilde, en la serie, es esa mujer a la que Luis Miguel le lleva platos de diferentes lugares para colecccionar.En la vida real, Matilde Sánchez Repiso fue la abuela paterna de Luis Miguel, misma que dio a luz al mismo anticristo: Luis Rey.Luego de la desaparición de Marcela, la abuela Matilde, quien radica en España, es quien se queda a cargo de Sergio, el hermano menor de Luis Miguel y Álex Gallego.En la serie, cuando Luis Miguel pregunta si Marcela, su madre, llevó a Sergio a España, la abuela Matilde le responde que no, que hace mucho que no ve a Marcela y que Sergio fue entregado por Carmen.De hecho Luis Miguel también vivió un tiempo con sus abuelos Matilde y Rafael en Cadiz, España, cuando tenía entre 6 y 10 años de edad.En esta nota puedes ver cómo luce en realidad y qué fue de ella una vez que Luis Miguel se desentiende de su familia paterna.Como te adelantamos al principio, no todos los personajes son totalmente reales ni todo pasó como dice la serie.Este es el caso de Carmen que en el capítulo 7 se trata de una empleada cercana a la familia, quien ayuda a Marcela y a los Gallego a desocupar una casa en Madrid.Este personaje es clave porque ayuda a Alex y a Luis Miguel a averiguar cuándo fue la última vez que vieron con vida a su madre y cómo fue que el pequeño Sergio terminó en casa de su abuela Matilde.En esta nota te contamos lo que realmente ocurrió.Como puedes ver, realmene no es tan complicado. Y más interesante que identificarlas es conocer las historia que esconden sus personajes en la vida real.