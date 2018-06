Contar su vida es la moda

Ciudad de México— Las series biográficas en televisión han llegado para quedarse, de acuerdo con diversos productores.Tras el éxito de varios materiales, como los basados en la vida de Juan Gabriel o Lupita D’Alessio, ahora se pelean por encontrar aquel personaje que llame la atención y cautive al espectador.Pero el éxito no sólo depende de un buen personaje, sino de la calidad con que se cuente la historia, aseguró Eduardo Clemesha, Vicepresidente de Nuevos Contenidos de Televisa.“El éxito de las bioseries es que están muy bien contadas, no todas han funcionado, por supuesto, pero hay muy buenas.“Es un género en donde hay una alta demanda para el producto, por eso hay que seguir contando bioseries de gente interesante, contarlas bien, con calidad”, sostuvo en entrevista.Después de haber hecho la serie de Lupita D’Alessio, ‘Hoy Voy a Cambiar’, bajo la producción de Rubén y Santiago Galindo, la empresa de San Ángel prepara más historias de este corte.Ahí viene Carla Estrada, cuyo debut en esta línea fue con la transmisión de la serie ‘Por Siempre Joan Sebastian’, protagonizada por el hijo del cantante, José Manuel Figueroa. Ahora está a nada de terminar ‘Silvia Pinal, De Frente a Ti’, con Itatí Cantoral en el papel principal.Aunque a paso lento, el productor Juan Osorio no se queda atrás y también prepara la bioserie Mario Moreno ‘Cantinflas’. El ex de Niurka dijo que aún se encuentra en proceso de escritura del guión, pero le gusta Diego Luna como el actor principal.Carmen Armendáriz también ya le echó el ojo a un personaje fuerte: María Félix, ‘La Doña’. Para este proyecto, la productora se encuentra en proceso de investigación, con el fin de crear un plan de trabajo y presentarlo a la empresa.El que ya superó la etapa de pláticas fue el productor Roberto Gómez Fernández, quien en entrevista confirmó que la vida de su padre, Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’, llegará a la televisión.“Hay muchas (bioseries) trabajándose, se están definiendo muchos títulos ahorita, pero las producciones llevan su tiempo.“Hay más en papel, en laboratorio de escritores que ya en su momento se definirán cuáles van y cuáles no”, adelantó Clemesha.Fuera de televisaLuego de las series ‘Mariposa de Barrio’, la cual relató la vida de ‘La Diva de la Banda’, Jenni Rivera, con la actuación de Angélica Celaya, y ‘José José. El Príncipe de la Canción’, con Alejandro de la Madrid en el protagónico, Telemundo afina su siguiente producto: describir los momentos importantes de la Reina del Tex-Mex, la cual llevará por título ‘El Secreto de Selena’.Esta serie será dirigida por la cineasta Natalia Beristáin (actual codirectora de ‘Luis Miguel, La Serie’). Será protagonizada por Maya Zapata y con Damayanti Quintanar en el papel de Yolanda Saldívar.Desde el año pasado, Imagen Televisión se unió a la moda de las series de famosos, por lo que realizó la vida ‘Paquita la del Barrio’, con la actuación de Andrea Ortega-Lee. Ahora contará la historia de Alejandra Guzmán.De acuerdo con testimonios de la cantante, los guiones ya están listos, pero aún no hay quien se merezca el papel de la rockera.Se prevé que esta producción, realizada en conjunto con Sony Pictures, llegue en cuatro meses al aire.‘Gracias’ a JuangaQuien no se quiere quedar atrás es la compañía Disney Media Distribution Latin America, quien adquirió los derechos de las memorias del cantante Julio Iglesias, mismas que publicó en 2014 Alfred Fraile, quien fuera su representante durante 15 años.La primera de las bioseries exitosas fue la del ‘Divo de Juárez’, Juan Gabriel. ‘Hasta Que te Conocí’ relató las vivencias del intérprete michoacano, con la actuación del colombiano Julián Román.Curiosamente, a esta serie le fue aún mejor porque, previo a transmitir el capítulo final, Juanga murió. A manera de homenaje, Azteca tomó la decisión de transmitir nuevamente la serie, todo mientras se llevaban a cabo los preparativos del velorio y entierro del cantante.

