¿Te has preguntado qué sucedería si en un departamento vivieran dos hombres y una mujer?, y, ¿si la mujer fuera esposa de uno y amante del otro? De tan sólo imaginarlo se crea una escena sencillamente catastrófica.Pero, si esos dos hombres son Gabriel Soto y Sebastián Rulli, y la mujer Verónica Montes, la situación se puede tornar un tanto menos desventurada.Esto lo podrás descubrir el domingo 10 de junio en el Centro Cultural Paso del Norte, cuando el cuarteto de histriones llegue a la ciudad para presentar la obra ‘Una Pareja de Tres’.En esta puesta en escena los intérpretes, y Michelle González, se encargarán de sortear las complicaciones que se derivan de esta peculiar mezcla en el escenario.“Se van a dar mucho taco de ojo, tanto las mujeres como lo hombres; se van a reír mucho y van a disfrutar muchísimo”, asegura Verónica Montes –vía telefónica- a El Diario de Juárez.Conocida por haber interpretado a La Condesa en la serie de Telemundo ‘El Señor de los Cielos’ (2015), junto a Rafael Amaya y por ser antagonista en ‘Papá a Toda Madre’ (telenovela 2017), donde compartió créditos con Sebastián Rulli, la actriz peruana de 28 años es quien protagoniza el espectáculo cómico.“La obra se trata de una pareja, bueno de una mujer que soy yo, Ana Karina, que manipula a dos hombres para que vivan con ella. Eso se vuelve como una pareja de tres”, explica.Estrenada el pasado viernes en Pachuca, y con cuatro funciones, en Celaya y Morelia, antes de visitar Ciudad Juárez, la obra traerá por primera vez a Montes a la frontera, y le permitirá viajar por cerca de 19 ciudades del país durante todo junio.Y así como será la primera vez en la ciudad, esta es la primera ocasión en la que participa en una producción teatral, ya que su trabajo como actriz se ha enfocado totalmente a la televisión.“Ha sido complicado, no es nada fácil. El teatro es totalmente distinto a todo lo que he hecho, pero al publico le gustó mucho la obra y eso es lo padre, ando muy contenta”, expresa.En la puesta en escena Gabriel Soto interpreta a Toño, quien esta casado con Karina (Verónica Montes), y es ella quien le pide el divorcio porque encontró el amor con Max (Sebastián Rulli).El clímax de ‘Una Pareja de Tres’ llega cuando Max se va a vivir con Toño y Karina, y es la amiga de ella, Moira (Michelle González), quien se entera de todo lo que se está viviendo en el departamento.Después de las dos funciones que ofrecerán en la ciudad, de 5:30 de la tarde y 8:00 de la noche, las presentaciones continuarán en ciudades como: Chihuahua, Monterrey, Toluca, Veracruz, León, Zacatecas y Aguascalientes.“Terminamos el 30 de junio, es nuestra ultima función por el momento, quien sabe si en septiembre tengamos más porque habían comentado que si”, afirma.‘Una Parejade Tres’Teatro Víctor Hugo Rascón BandaCentro Cultural Paso del NorteDomingo 10 de junioFunciones de 5:30 y 8:00 p.m.Boletos a la venta en www.donboleton.com, en las oficinas de Don Boletón (ubicadas en la avenida Manuel Gómez Morín, local 3), en todas las tiendas Sounds y en el call center (656) 613-0100Costo: Desde 460 hasta 920 pesos

