Así suena el Mundial

Ciudad de México— ¿Quiénes han dado ritmo al principal torneo internacional de fútbol? Mira a algunos de los artistas que han puesto a bailar a jugadores y aficionados con sus temas.Ricky MartinCon el éxito ‘The Cup of Life’, el cantante de origen puertorriqueño se encargó de poner en movimiento a los asistentes y seleccionados de la Copa Mundial de Fútbol de 1998, desarrollada en Francia.AnastaciaEn 2002, para la justa deportiva realizada entre los países asiáticos, Japón y Corea del Sur, la artista estadounidense se encargó del hit oficial, ‘Boom’.Il DivoEl cuarteto inglés, en colaboración con la cantante Toni Braxton, interpretaron la canción ‘The Time Of Our Lives’ para la Copa Mundial 2006, disputada en Alemania. En dicho certamen, Shakira hizo su primera aparición en este evento, interpretando en la clausura una versión especial de su tema ‘Hips Don't Lie’.ShakiraPara Sudáfrica 2010, Shakira y el grupo Freshlyground fueron los músicos designados para interpretar el tema oficial, ‘Waka Waka (This Time for Africa)’. Esta fue la segunda ocasión en la que la colombiana participó en el certamen organizado por la FIFA.Jennifer López, Pitbull y Claudia LeitteLa cantante J Lo, Pitbull y la artista brasileña Leitte estuvieron a cargo de la versión oficial para el Mundial 2014, en Brasil. El sencillo se llamó ‘We Are One (Ole Ola)’. Por tercera ocasión, la pareja de Gerard Piqué participó en el evento con el sencillo ‘Dare (La La La)’.Nicky Jam y Will SmithPara el próximo Mundial a disputarse en Rusia, el reguetonero Nicky Jam en colaboración con el actor y cantante Will Smith, la artista Era Istrefi y el DJ Diplo han sido los encargados del sencillo oficial, ‘Live It Up’.