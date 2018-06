Luismi convierte a Juanpa en actor

Ciudad de México– Curiosa, diferente y adictiva... Así define JuanPa Zurita su experiencia como actor al interpretar a Alex (Alejandro Basteri), el hermano de ‘El Sol’, en ‘Luis Miguel, la Serie’.“Digerir todo por lo que este personaje pasó para poder tener una respuesta real, es difícil, pues recibes esos golpes emocionales. Suena a supercliché, pero tienes que sentir esas emociones y jugar con cosas e imágenes de tu vida que te permitan sentir ese momento.“Fue casi como una terapia, fue muy raro, pero cuando lo ves en cámara dices: ‘está cool que no soy yo’ y lo quieres volver a hacer”, dijo Zurita en entrevista durante la alfombra rosa de los MTV MIAW 2018.Antes de ser reconocido con el premio Agente de Cambio, el influencer dijo que tuvo la oportunidad de platicar tanto con Alejandro como con Luis Miguel después del estreno.“El día del primer capítulo Alex me marcó supercontento y feliz, y creo que él también está emocionado.“A Luismi lo pude conocer después de su concierto en Los Ángeles, está supercontento con los resultados, es un tipazo y está superinvolucrado”, agregó.La bioserie de “El Sol” fue su primera experiencia como actor y el resultado lo ha dejado satisfecho, además que hizo que un público distinto conociera su trabajo.“Ver cómo la gente ha reaccionado me pone supercontento. No sólo les encantó la serie, la historia y cómo está grabada, sino que la gente que me conoce está orgullosa del resultado de mi primer actuación.“Las personas que se me aproximan por el papel no es mi público promedio”, dijo Zurita.El intérprete no quiso confirmar si formará parte de la segunda temporada del show.