The Walking Dead': Daryl ofrece emotivo adiós a Rick

El canal AMC no quiere dar por muertas a sus ficciones Fear The Walking Dead y The Walking Dead. Para salvar a esta última está llevando a cabo una reestructuración de la historia que recuerda mucho a Game Of Thrones. Es decir, comienzan a morir personajes que parecían intocables y esta vez es el turno de Rick, protagonista de la serie que además ha compartido todas estas temporadas cartel con Daryl, quien se ha emocionado al despedirle.Norman Reedus, que da vida a Daryl Dixon en la ficción, reaccionó a la noticia de la muerte de Rick Grimes (Andrew Lincoln) publicando una fotografía en Instagram.En ella se puede ver a ambos actores fundidos en un abrazo mientras Rick le sujeta la cabeza a Daryl en un gesto de consuelo. Junto a la estampa, el intérprete estadunidense añadió un corazón en señal de que le va a echar de menos a su colega británico.CONSECUENCIASLa marcha de Rick podría suponer el ascenso de Daryl a protagonista de la serie apocalíptica. Según informa CBR, el intérprete está a punto de firmar un contrato de unos 20 millones de dólares que, además, le convertiría en el personaje principal de la trama para las futuras temporadas.Rick Grimes ha sido, desde el 2010, el cabecilla de casi todas las aventuras de los supervivientes de The Walking Dead. Es más, él fue el encargado de inaugurar la serie en el primer capítulo, quien no recuerda aquella famosa escena en la que despierta en un hospital abandonado sin saber lo que ha ocurrido.Antes de su adiós definitivo, los fans de Rick y su equipo podrán reencontrarse con su ídolo a través del estreno de la octava temporada, el próximo 22 de octubre.Junto con Lincoln completan el reparto de la serie del apocalipsis zombie Norman Reedus (Daryl), Jeffrey Dean-Morgan (Negan), Lauren Cohan (Maggie), Chandler Riggs (Carl Grimes), Danai Gurira (Michonne), Melissa McBride (Carol), Lennie James (Morgan), Alanna Masterson (Tara), Josh McDermitt (Eugene), Christian Serratos (Rosita), Seth Gilliam (Gabriel) y Ross Marquand (Aaron), entre otros.

