Hará ABC serie de la hija de 'Roseanne'

Ciudad de México– Después de cancelar la comedia ‘Roseanne’ tras el escándalo que su estrella, Rosseanne Barr, ocasionó con un tweet racista, ABC alista un spinoff de la producción con Sara Gilbert como protagonista, informó TMZ.El medio especializado reportó que la cadena de televisión está interesada en desarrollar una serie basada en el personaje de Gilbert, Darlene Conner, quien es la hija desempleada de Roseanne en la ficción.Gibert, quien fue productora ejecutiva de la temporada 10 de ‘Roseanne’, es una de las mentes detrás del relanzamiento.Ella les dio la propuesta a algunas personas del elenco y John Goodman, quien interpreta a Dan Conner, está muy interesado, según reportes.Este 29 de mayo ABC anunció la cancelación de ‘Roseanne’ por un tweet de Barr en el que comparó a Valerie Jarrett, exasesora de Barack Obama, con un simio.“El comentario de Roseanne en Twitter es detestable, repugnante e inconsistente con nuestros valores, y hemos decidido cancelar su programa”, dijo en un comunicado Channing Dungey, presidenta de la compañía.“Los Hermanos Musulmanes y el Planeta de los Simios tuvieron un bebé=vj”, decía el mensaje de Barr, que luego borró.Tras recibir varias críticas, pero antes de que se cancelara el programa, Barr anunció que dejará Twitter.“Me disculpo con Valerie Jarrett y con todos los estadounidenses. Realmente lamento haber hecho un mal chiste sobre su postura política y su apariencia. Debí haber sabido mejor. Discúlpenme, fue un chiste de mal gusto”, publicó.Posteriormente dijo que el mensaje racista fue producto de los efectos del somnífero Zolpidem, cuyo nombre comercial es Ambien.“Hice algo imperdonable, así que no me defiendan. Eran las 2 de la mañana y estaba tuiteando (bajo la influencia de) Ambien, además era el Día de los Caídos. Fui demasiado lejos y no quiero que lo defiendan. Fue algo muy malo e indefendible”, escribió.En otro mensaje, nuevamente refirió a los supuestos efectos del fármaco.“No doy excusas por lo que hice, pero he hecho cosas muy raras después de haber tomado Ambien: aventar huevos a la pared a las 2 de la mañana, etc”.Más tarde eliminó ambas publicaciones, según el portal Gizmodo.

