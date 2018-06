Sacudida para Kevin

Ciudad de México— La vida de Kevin Gable (Kevin James) está por dar un verdadero giro de 180 grados.Tras la muerte de su esposa Donna (Erinn Hayes), el oficial de policía retirado tendrá que sacudirse la flojera y retomar las riendas de su existencia, ahora como padre soltero de tres hijos, en la serie ‘Kevin Can Wait’.“La idea original siempre fue que yo interpretara a un papá soltero, algo que nunca había hecho. Era una forma muy interesante de abordar una comedia y de hacer evolucionar a los personajes.“En la primera temporada, yo estaba estático, disfrutando de mi retiro dentro de la trama. Ahora hay peso, hay madurez y cambios importantes. Tengo que cuidar a mi familia”, explicó James.Para empezar, Gable se verá obligado a abrir su propia agencia de seguridad, Monkey Fist Security, lo que le costará mucho trabajo, ya que lleva muchos años sin cuidarse físicamente.“Mantener un negocio por tu cuenta es muy complicado. Abordaremos esos retos desde diferentes ópticas: mi vida personal, mi vida amorosa y mi reconexión emocional con los niños.“Kevin pasará por los mismos problemas que toda la gente tiene. Son cosas típicas, pero pocas veces podemos verlas en pantalla de esta forma”, consideró el actor en entrevista proporcionada por Warner Channel.Amor y trabajoEsta transformación de vida llega también con la presencia de Vanessa Cellucci (Leah Remini), amiga y ex rival de Gable en la fuerza policiaca, y quien ahora se convierte en su socia y nuevo interés amoroso.La inclusión de Remini en la serie es un suceso que esperan todos los fans de Kevin James, pues ambos se dieron a conocer con la exitosa serie ‘The King of Queens’, que estuvo al aire por nueve temporadas.“Personalmente, me encanta poder verla de nuevo todos los días. Siempre hemos sido grandes amigos, pero nunca nos vimos tanto como hubiéramos querido en los últimos años.“Que se junten su familia y mi familia en el set es genial”.La segunda temporada de Kevin Can Wait se estrena hoy por Warner Channel (8:00 p.m.).Está será el último ciclo de la serie ya que no habrá un tercero por las audiencia a la baja que registró en Estados Unidos.De 10.26 millones de espectadores en el estreno de la serie, el episodio final de la segunda temporada, fue poco más de la mitad (5.26 millones).

