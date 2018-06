Late night training... Confieso que los lunes es el día que más me cuesta ir al gym, por eso prefiero ir en la noche, me desestresa tanto después de filmar🎬todo el día, y duermo mucho mejor. 😴 Tomo la última botella de agua del día y listo💧 (a mi me gustan las botellas chiquitas porque así se me hace menos pesado tomar los 2 litros diarios) 😉 ✔️ done for today! #AwaQueTeHaceBien #EligeElEquilibrio #AlkalineWater





May 7, 2018 at 9:31pm PDT