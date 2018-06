Cargando

Ciudad de México– El mundo de la maquetación de periódicos y revistas suele reunir a grandes profesionales de diseño gráfico y creativos para crear las mejores portadas e ilustraciones y así tratar de competir con otras empresas.Adobe Indesign o QuarkXpress son los programas de diseño y maquetación más utilizados en los medios escritos por su versatilidad y facilidad de uso.Pero aunque no lo creas, recientemente se demostró que la tecnología también está llegando hasta a la prensa escrita.Un claro ejemplo de esto lo dio la revista estadounidense Time, la cual para su próxima edición de junio decidió crear una insólita portada que necesitó más que un programa de computadora.Su número especial que llevará como titular principal 'The Drone Age' (La era de los drones) fue creado con 958 drones de la compañía Intel los cuales fueron lanzados al cielo de California para formar la palabra Time y su simbólico marco rojo.Según explican en el video que recoge el proceso de la creación, la portada en el cielo midió casi 100 metros de altura y la distancia más pequeña entre los objetos no tripulados era de 1.5 metros.Los casi mil drones estuvieron acompañados por cámaras que filmaron el proceso en el aire.La grabación muestra que la portada se formó en ángulo recto, ya que, según los especialistas, si los drones se hubieran alineado verticalmente, los aparatos habrían sido derribado por las corrientes descendentes de aire que emiten las hélices.En menos de una semana el clip alcanzó más 164 mil reproducciones y más de mil comentarios.La edición saldrá a la venta el próximo 11 de junio.

