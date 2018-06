Nueva York.- Nada como fantasear para no dejar de soñar y seguir vigente en el universo de la música.Así lo expresa Dan Reynolds, vocalista y fundador de Imagine Dragons, agrupación de rock-pop que el último año se posicionó en las listas de popularidad con éxitos como ‘Believer’, ‘Thunder’, ‘Whatever It Takes’ y ‘Next to Me’, los cuatro primeros sencillos del álbum ‘Evolve’.“Hay que regresar a la niñez y a esos momentos de sorpresa y capacidad de percepción para componer. Todo debe ser por medio de un proceso genuino, en el que hablemos de los sentimientos y los pensamientos de una manera muy natural, sin los razonamientos impuestos por la sociedad y con la fantasía por delante. Hay que partir del sueño.“Imagine Dragons ha evolucionado, comenzó siendo un experimento y ahora es una realidad. Nos hemos consolidado, y creo que el particular estilo que tenemos de hacer canciones es lo que nos ha puesto en el radar, y eso me gusta, que nos identifiquen por nuestro estilo”, acota Reynolds sobre la agrupación, que estará presente como estelar en el Corona Capital 2018, a celebrarse el 17 y 18 de noviembre en el Autódromo.El compañero de Wayne Sermon (mandolina, guitarra y voz de apoyo), Ben McKee (bajo, piano, teclados y sintetizadores) y Daniel Platzman (batería, percusión, viola y teclados) hace referencia a los años recientes de trabajo en la composición y la creación de diversas melodías.“Estos dos últimos años han sido de definición para mí. Viví una etapa muy confusa en mi vida, viví depresión por un año y me alejé de todo, hasta de mi familia, porque no sabía cómo manejarlo.“Después de tocar fondo entendí que era yo mismo quien debía solucionar mis malestares y me fui al terapeuta. Todo cambió. Empecé a comer más sanamente, a centrarme, a enfocarme en mis objetivos y me planteé diversas prioridades. No me arrepiento”, señala el músico, quien acaba de anunciar su divorcio de la también cantante Aja Volkman, con quien tiene tres hijos.Aunque considera que a veces es peligroso sincerarse sobre su vida personal, también entiende que puede servir como guía para otras generaciones y seguidores que lo ven como a un líder.“Todo suma, hay que ayudar, hay que alentar a la gente a mejorar su estado sentimental, su estado emocional, su estado físico. “He recibido muchas cartas y tuits de apoyo desde que me sinceré sobre esto y lo siento como un impulso”, señala Reynolds.