Más bonita que ninguna

Miami.- Protagonista de la película ‘Sexy por Accidente’ (‘I Feel Pretty’), que aborda la inseguridad y baja de autoestima que sufre una joven por su aspecto físico, la actriz Amy Schumer considera que el “peor enemigo” de las mujeres no son los hombres, sino ellas mismas.“Al igual que en la cinta, los hombres que conozco no nos quieren aplastar, sino todo lo contrario”, indica Schumer en entrevista con EFE a la que llegó acompañada de su marido, el premiado chef Chris Fischer, y de su pareja en la película, el también comediante Rory Scovel.En ‘Sexy por Accidente’, de estreno esre fin de semana México, Schumer interpreta a Renée Bennett, una mujer obsesionada con los tutoriales de belleza en YouTube, quien tiene una idea fantasiosa de cómo es la vida de las mujeres bellas y sueña con tener un cuerpo y un rostro perfectos.Bennett, quien trabaja en un sótano en el área neoyorquina de Chinatown, está convencida de que si pudiese cambiar su físico, su vida cambiaría, sería perfecta.Y todo comienza a cambiar cuando, al sufrir un golpe en la cabeza mientras hacía ejercicio, comienza a pensar que dejó de ser una chica normal y se convirtió en supermodelo.“Ella es su propia villana. Ella es la que se autodestruye y se degrada”, explica Schumer, quien fungió como una de las productoras de este filme.Eso es lo que le pasa, asegura, a muchas mujeres, que son su ‘peor enemigo’.Schumer y Scovel se sienten orgullosos de que la cinta busque no solo apoyar el movimiento de cuerpo positivo, que busca la aceptación de la figura curvilínea, sino que reescribe el estereotipo de lo que hacen los hombres con las mujeres que no se gustan a sí mismas.“En muchas películas se usa el truco de que un hombre avergüence horriblemente a la chica y esto hace que ella tenga algún tipo de revelación sobre sí misma”, dijo Scovel. “Pero en nuestra película todos los hombres la apoyan”.Para acentuar la inseguridad de la protagonista, esta debe convivir con bellezas como Michelle Williams, que interpreta a la dueña de la empresa de cosméticos donde trabaja, y las supermodelos Naomi Campbell y Emily Ratajkowski.

