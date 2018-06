Ciudad de México— El rapero Riff Raff fue acusado de violación por una mujer llamada Eliza Stafford, quien escribió una publicación en Facebook para hacer la denuncia; tras el alegato cancelaron su gira por Australia y Nueva Zelanda, informó UsWeekly."En el 2013 fui violada este hombre, quien se hace llamar en el escenario Riff Raff. Fui a verlo en concierto porque mi novio en aquel tiempo era un gran fan. Mi novio estuvo conmigo en el concierto. A la mitad del show fui invitada a pasar tras bambalinas, y como tenía 19 años me sentí halagada", inició su publicación.La supuesta víctima, originaria de Australia, dijo que en el backstage le ofrecieron vodka, pero que era codeína líquida.Stafford dice que el músico, de ahora 36 años, cuyo nombre real es Horst Simco, y uno de sus asistente comenzaron a reírse cuando ella tomó el shot."No recuerdo nada desde ese punto. Un par de amigos fueron al concierto y cuando yo no salía del backstage se preguntaron qué había pasado. Otra chica que había estado conmigo tras bambalinas me dijo que ellos habían tratado de entrar al auto de Riff Raff y su acompañante. Ella no hizo nada", agregó en su relato.Stafford, quien decidió hacer la denuncia ahora porque el rapero se iba a presentar el siguiente viernes muy cerca de donde ella vive, dijo que al despertar aquel día Riff Raff la estaba jalando para que se bañara y la envió en un taxi de regreso a a la casa de su novio.Tras la acusación, la agencia de música Audiopaxx emitió un comunicado en Facebook en el que anunciaba la cancelación de la gira."Hemos estado al pendiente de las alegaciones hechas en contra del rapero de Houston Riff Raff. Audiopaxx toma estos asuntos seriamente y no va a dejar pasar esta supuesta conducta. Por ello, hemos hablado con el equipo de administración y el tour agendado en Australia y Nueva Zelanda queda cancelado, efectivamente de manera inmediata", dice el boletín.Riff Raff no ha hecho comentarios al respecto.

