En guerra por el pop

Monterrey.- Carlos Rivera se siente feliz y doblemente motivado porque además de los shows que da por México, esta semana lanza en plataformas digitales la canción “Grito de Guerra”.“Seguimos defendiendo el pop, a mí me toca llevar esta bandera y defenderla porque yo siempre he dicho que mi música es un pop con contenido. He tratado de que lo que digo en mis letras le deje a algo a las personas”, afirmó.Se ha encontrado con reacciones de gente que he hecho de su música parte de su vida.“Unos se casan con mis canciones, escogen los temas para sus vals, otros más se las dedican a sus papás, a sus hijos, en eso radica la conexión que tengo con las personas”, aseguró el cantautor.“Y creo que eso es lo bonito que me pasa con la gente, más allá de las modas o de lo que suene en la radio, quieren escuchar este tipo de canciones que se están convirtiendo en parte de sus historias de vida”.Justo su nuevo disco viene a consolidar esa parte, agregó, pues da un “Grito de Guerra”, una canción que le da título también al su nuevo disco que lanzará en septiembre.“No es un sencillo, pero sí es un adelanto y sale mañana (hoy), es una canción social, de protesta que encierra muchos significados porque la puede escuchar gente de todo el mundo, y eso es un compromiso y una responsabilidad enorme”, explicó.Lo que Rivera desea con este tema nuevo es lanzar un grito de justicia en muchos aspectos como en la político, lo social y el amor.“Es de una manera decir que la gente buena es la que persiste, la que se mantiene y la gente mala siempre tiene un final no necesariamente bueno”, expresó.“Es importante poder seguir componiendo música más allá de lo que hay en radio o que se convierta en un hit o no, que sea música que tenga algo que decirle a la gente”.

