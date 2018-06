Ciudad de México.- Fue en los 80 cuando, un día, Luis Miguel y Thalía sufrieron un choque de auto, aunque no tan grave como el que se muestra en uno de los capítulos de ‘Luis Miguel, La Serie’.La cantante recuerda la anécdota entre risas, en especial porque dice que su colega y amigo no sabía ni qué hacer, aunque este accidente no tiene nada que ver con el que mostró la serie de Netflix.“Fue muy divertido porque íbamos como en banda, Miguel Alemán (Magnani), el Burro (Van Rankin), éramos como una banda”, narró la cantante en entrevista vía telefónica desde Estados Unidos.“(Fue) muy inesperado porque estábamos platicando y de pronto ¡pum!, chocamos con el carro de enfrente, explotaron las bolsas de aire y me explotó en la cara”.Thalía iba de copiloto con ‘El Sol’, mientras que Van Rankin iba en otro auto, adelante de ellos, acompañado del chofer del cantante. Luis Miguel alcanzó a abollar la parte trasera del carro del ahora conductor de televisión.“El hombre (Luis Miguel) estaba súpernervioso, consternado, no sabía qué hacer, yo tenía que ir a grabar una cosa para el Canal de las Estrellas”.La intérprete de ‘Equivocada’ recuerda ese momento con una sonrisa y más por el México en el que estaban viviendo.“Era un México sin peligro; un país donde no tenías miedo de salir en la noche, donde todo mundo se acompañaba, se cuidaba, era divertido. (Estaba) lleno de música, de baile, de diversión, de amigos, de felicidad, de compartir la vida y ése era el ambiente”, expresó.La esposa de Tommy Mottola estrenó ayer su nueva canción, ‘No Me Acuerdo’, así como el video de la misma. El disco completo saldrá a finales de año, aunque Thalía prefirió guardarse el nombre.“Es una canción donde la mujer dice las cosas como son, como se debe de decir, sin temores, rollos, sino tal cual es. Es muy abierta”, explicó la intérprete, quien la canta a dúo con la dominicana Natti Natasha.Thalía consideró que este tema representa una evolución más en su trayectoria, donde se ha reinventado en muchas ocasiones.“Si volteara atrás vería que mi vida ha sido la vida de muchas ‘Thalías’, no solamente es una, sino muchas las que me han construido”.