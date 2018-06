Meten gol en cine y TV

Ni el mundo cinematográfico o el contenido de entretenimiento vía ‘streaming’ se salvan de la locura y fiebre internacional que llegó con la vigésima primera edición de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.Y es que a pesar de que dentro de estas dos industrias no se disputa un gran premio, si se busca hacer un gol que caliente los ánimos antes del partido inaugural entre Rusia y Arabia Saudita el jueves 14 de junio.Es por ello que varias producciones, a tan solo unos meses del mundial, se enfocaron en crear contenido que hablara sobre el balompié y su afición, sus estrellas dentro y fuera de la cancha y de todo lo relacionado con el deporte más famoso a nivel mundial.Por ejemplo, la famosa serie animada de la década de los ochenta: ‘Los Súper Campeones’, regresó esta semana a la pantalla grande; ayer se estrenó en México la película ‘Eres mi pasión’, que relata la vida de un fanático del Cruz Azul; y producciones como: ‘La balada de Hugo Sánchez’ y ‘La jefa del campeón’ están a unos días de estrenarse.Así mismo, en plataformas digitales están disponibles series documentales que acercan cada vez más a los amantes del deporte con sus equipos y jugadores favoritos, y es por esa razón que aquí se encuentran algunas de las producciones con las que puedes ‘calentar motores’ para la gran Copa Mundial.Animación de 90 minutosCinemex Galerías TecOliver Atom, el protagonista del exitoso anime de la década de los ochenta: ‘Los Súper Campeones’, esta de regreso en México como Tsubasa.En la nueva versión de esta serie animada: ‘Capitán Tsubasa: La Leyenda regresa’, el niño amante del futbol, quien esta destinado a convertirse en la futura estrella del deporte japonés, se presenta en los primeros episodios de la serie a través de la pantalla grande de Cinemex.Serie de comedia dramáticaEstreno en Netflix: 17 de junio‘Hugo Sánchez’, personaje de la serie futbolística ‘Club de Cuervos’, estrenará su propia serie en Netflix al término del partido entre México y Alemania en la Copa Mundial de Futbol en Rusia.El asistente personal del protagonista de ‘Club de Cuervos’ se encargará de llevar al equipo de los Iglesias a un torneo en Nicaragua, y por primera vez saldrá de su zona de confort para hacerse cargo del grupo y de su propia vida.‘La balada de Hugo Sánchez’ constará de seis episodios y estará disponible en Netflix a partir del 17 de junio.Serie documentalNetflixEsta producción muestra las historias y a los personajes más importantes del equipo italiano Juventus durante la temporada 2017-2018.Tanto dentro como fuera del campo, el documental captura la profundidad de las vidas que hacen que el equipo sea uno de los más grandes del mundo,Jugadores como Alessandro Del Piero, Federico Bernardeschi, Giorgio Chiellini, Douglas Costa, Gonzalo Higuaín, Claudio Marchisio, Miralem Pjanic, Daniele Rugani, el capitán Gianluigi Buffon y el entrenador Massimiliano Allegri participan en esta serie documental.TelenovelaEstreno en el canal de Las Estrellas: 11 de junioBasada en la telenovela colombiana ‘La mamá del 10’ y protagonizada por África Zavala, Carlos Ferro y Enrique Arrizon, la producción que inició sus grabaciones el pasado 23 de abril estrenará su primer episodio el 11 de junio.Esta historia narra la vida de ‘Tita Menchaca’, una mujer de escasos recursos que tras ser abandonada por su esposo busca salir adelante con sus hijos: ‘Rey’ y ‘Fabiola’.Después de trasladarse a la capital y con el paso del tiempo, ‘Tita’ hace todo lo posible para que su hijo ‘Rey’ alcance su sueño de ser uno de los mejores futbolistas del país.Serie documental deportivaEstreno en Amazon Prime Video: Por anunciarseEntre bastidores es como presentará Amazon a algunos de los protagonistas de la primera división de futbol de España, LaLiga, en su primera serie original.En formato de serie documental, tanto jóvenes promesas como veteranos del Atlético de Madrid, Atlético del Club Bilbao y del Real Betis Balompié, entre otros, mostraran sus vivencias personales durante la temporada 2017-2018.Saúl Ñíguez, Iñaki Williams, Andrés Guardado, Eduardo Berizzo, Amaia Gorostiza y Quique Cárcel, son algunos de los personajes que aparecerán en ‘Six Dreams’, que aún no tiene fecha de estreno.Serie documentalHBOLa serie, conformada por 10 capítulos de media hora, da entrada a las hisotiras y experiencias más íntimas de las estrellas del deporte mundial, quienes compartirán las amistades, la redención y gloria que atraen al ser partícipes del deporte.Con la participación de 12 países, retratados en un total de 250 minutos de anécdotas y relatos, ‘Destino Rusia 2018’ permite ver el trasfondo de los jugadores y las selecciones rumbo a este magno evento.Película de comediaDisponible en cinesProducida en tan sólo cinco meses, el remake de la película argentina ‘El futbol o yo’ conjunta el trabajo de actores como Mariana Treviño, Mauricio Isaac, Johanna Murillo y Juan Pablo Medina, con actuaciones especiales de ex futbolistas del Cruz Azul como el célebre Óscar ‘El Conejo Pérez’, Héctor Adomaitis y Bejamín Galindo.‘Eres mi pasión’ narra la historia de un padre de familia adicto al futbol y fiel seguidor del Cruz Azul. Él siente, piensa y habla como un comentarista deportivo y es capaz de hacer a su familia a un lado con tal de estar presente en cada actividad de su equipo.Cuando su mujer lo corre de la casa y le pune un ultimátum: “El futbol o yo”. Él decide darle una vuelta a su vida y unirse a un grupo de apoyo para adictos.Varios de los partidos del Mundia Rusia 2018 serán transmitidos en el cineEn Cinépolis Sendero Ciudad Juárez los 30 partidos del mundial fútbol Rusia 2018 se transmitirán en vivo, iniciando esta serie de proyecciones el jueves 14 de junio a las 9:00 p.m. con el partido de Rusia contra Arabia Saudita

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.