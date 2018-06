Risas exprés

Cargando

Ciudad de México— Mónica Lozano, quien ha estado detrás de filmes como ‘Amores Perros’, ‘Arráncame la Vida’ y ‘No se Aceptan Devoluciones’, confesó que por primera vez en su vida se sintió abrumada al producir en tan sólo cinco meses ‘Eres mi Pasión’.El remake de la película argentina ‘El Futbol o Yo’ conjunta el trabajo de Mariana Traviño, Mauricio Isaac, Johanna Murillo y Juan Pablo Medina, con actuaciones especiales de exfutbolistas del Cruz Azul como el célebre Óscar El Conejo Pérez, Héctor Adomaitis y Benjamín Galindo.“Era muy poco tiempo y Pato (Anwar Safa, el director) quería que fueran equipos verdaderos y que en la película estuviera la Federación Mexicana de Futbol.“Estuvimos seis horas de visita con Billy Álvarez (presidente de Cruz Azul), ahí en su antesala, así es que sí fue algo complicado, diferente a lo que yo había vivido.“Entiendo que siempre hacer una película es un tema muy minucioso, de contratos, de derechos y nosotros en la compañía somos muy rigurosos, pero no había vivido ni me había enfrentado a la dificultad de conseguir los derechos de partidos, de nombre de marcas, de patrocinadores.“Creéme que es la prime­ra vez que me duele el estómago, porque pensé que no lo íbamos a lograr”, precisó Lozano en entrevista con Excelsior.‘Eres mi Pasión’ narra la historia de Pedro Gallo (Mauricio Isaac), un padre de familia adicto al futbol y fiel seguidor del Cruz Azul.Pedro siente, piensa y ha­bla como un comentarista deportivo y es capaz de hacer a un lado a su familia con tal de estar presente en cada actividad de su equipo.Cuando su mujer lo corre de la casa y le pone un ultimátum: “El futbol o yo”, él decide darle una vuelta a su vida y unirse a un grupo de apoyo para adictos.Tras haber dirigido en 2015 ‘El Jeremías’, Anwar Safa fue elegido para encabezar este proyecto, en el que de­cidió rendir homenaje tanto al equipo como a la afición.“El personaje le va al Cruz Azul porque creo que es una afición que ha demostrado que es leal y comparten ese sentimiento.“La película es un tributo a los seguidores cementeros aunque tamabién nos burlamos un poco, pero creo que a eso ya están acostumbrados”, comentó el realizador.Aunque la his­toria maneja el tema de la adicción al futbol, también deja ver otro tipo de dependencias, como a las redes sociales y al trabajo.Mariana Treviño, quien de igual manera se ha posicionado en la escena actoral por su trabajo en ‘Club de Cuervos’ (serie de netflix sobre el futbol), comentó que, así como Luli, su personaje, ella ha sido adicta al trabajo.“Me identfico con la adicción de Luli al trabajo. Con el ritmo tan enloquecido en el que vivimos, en el que es­tamos trabajando y trabajando, me ha pasado que ni vacaciones tomaba.“Se me olvidaba hacer una pausa y darle tiempo a la gente que tengo a lado.“Cuando vas creciendo te das cuenta que eso es lo im­portante y que el trabajo es sólo una herramienta para poder estar con tu familia y eso me encanta de la película”, expresó Treviño.

