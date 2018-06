Cancelación no saldrá barata

Ciudad de México— La abrupta cancelación de ‘Roseanne’ no saldrá barata. Aunque la decisión fue ampliamente vista como necesaria dada la naturaleza racista del ataque en redes sociales de la estrella Roseanne Barr contra la ex asesora de Barack Obama, Valerie Jarrett, varias fuentes declaran que la ABC y su compañía matriz Disney podrían perder decenas de millones de dólares.Y eso no incluye la pérdida de ingresos publicitarios, ya que se esperaba que el programa número uno de la cadena recaudara al menos 60 millones de dólares en su temporada 11, de acuerdo con Kantar Media.Mientras tanto, allegados a la situación negaron la suma de decenas de millones de dólares y le fijaron una cifra mucho menor, reportó The Hollywood Reporter. La ABC se rehusó a hacer comentarios.Dadas las circunstancias, las fuentes señalan que la cadena no podrá invocar la cláusula de fuerza mayor, que permite a los productores cancelar contratos a raíz de sucesos imprevistos y catastróficos.Los ejecutivos de la ABC tendrán que tomar decisiones difíciles sobre sí compensaran al elenco y al equipo de producción por los 13 episodios cancelados y cómo.De acuerdo con múltiples allegados, los representantes de los protagonistas, entre ellos Sara Gilbert, Laurie Metcalf y John Goodman, que acaban de negociar nuevos contratos para la undécima temporada de 350 mil dólares por episodio (comparado con 250 mil dólares por episodio un año antes y aún por debajo de los alrededor de 500 mil dólares por capítulo que percibía Barr), aún esperan ser remunerados por la temporada ya que, según señalan muchos, sus opciones fueron ejercidas.

