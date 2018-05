Acusadora habla por primera vez desde condena de Cosby

Filadelfia– La mujer cuya acusación de que Bill Cosby la drogó y abusó de ella llevó a la condena del comediante dijo que las pastillas que éste le dio la hicieron sentir aturdida y físicamente incapaz de eludir el ataque del 2004.Andrea Constand, de 45 años, exadministradora del equipo femenino de baloncesto de la Universidad de Temple, conversó con NBC News en su primera entrevista desde que el jurado halló culpable al astro de "The Cosby Show" de tres cargos de ataque indecente agravado.Sus comentarios se apegaron a lo que dijo en el estrado en los dos juicios de Cosby - el primero de los cuales terminó sin que el jurado alcanzara un veredicto el verano pasado - al describir cómo Cosby la noqueó con tres pastillas azules que llamó "tus amigas" y entonces la atacó en su casa a las afueras de Filadelfia."Mi mente está diciendo, 'Mueve las manos, patea. ¿Puedes hacer algo? No quiero esto. ¿Por qué esta persona está haciendo esto?' Y no puedo reaccionar de ninguna manera específica", dijo Constand en un breve fragmento de la entrevista grabada en video que se transmitió el jueves en el programa "Today" de la NBC. "Así que estaba débil. Era un fideo flácido"."Estaba gritando por dentro, en mi garganta, en mi mente, para parar esto. Y no podía hacer nada", agregó.Constand dijo que se sintió avergonzada y que no le contó a nadie lo sucedido de inmediato porque pensó que nadie le creería.La entrevista completa se transmitirá el viernes en el programa "Dateline" de la NBC.Cosby está confinado a su casa mientras aguarda su sentencia para el 24 de septiembre. Probablemente reciba una pena de entre cinco y 10 años de prisión.El comediante, que cumple 81 años en julio, ha mantenido su inocencia; dice que su encuentro sexual con Constand fue consensual. Sus abogados atacaron a Constand durante el nuevo juicio en abril como una "timadora" que le tendió una trampa para sacarle una gran suma de dinero. Constand presentó una demanda civil contra Cosby luego que los fiscales inicialmente declinaron formular cargos, y llegó a un acuerdo con él por casi 3,4 millones de dólares hace más de una década.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.