¡Así lo quieren!

Los Angeles — Así como algunos libros tienen su epílogo, en la vida siempre hay espacio para un capítulo más sin importar la edad.Eso es lo que descubrirán cuatro amigas: Diane (Diane Keaton), quien recientemente enviudó; Vivian (Jane Fonda), quien disfruta de una vida sexual sin compromisos; Sharon (Candice Bergen), quien no ha superado del todo su divorcio, y Carol (Mary Steenburgen), quien atraviesa una crisis en su matrimonio, cuando lean ‘Cincuenta Sombras de Grey’ como parte de su club de lectura.Estas mujeres, por encima de los 60 años, recordarán que nunca es tarde para un nuevo romance o para saldar cuentas pendientes porque todo depende de ‘Cuando Ellas Quieren’ (‘Book Club’), que estrena hoy en México.“No quiero que las mujeres sientan que el mensaje es que deben mantenerse sexualmente activas. Hay algunas que vivieron felices en matrimonio y luego sus maridos se murieron, porque los hombres tienden a vivir menos, y en parte se debe a que la mujeres tenemos amistades que nos ayudan a mantenernos.“A lo mejor viviste toda tu vida con este hombre y no sientes la necesidad de seguir teniendo sexo, ¡aleluya! Las mujeres no deberían sentirse presionadas por mantenerse activas sexuales, pero tampoco dejar de hacerlo si no quieren”, dijo Fonda en entrevista.La cinta se estrena justo en un momento en el que se habla de la equidad de género en Hollywood, con cuatro protagonistas que salen de lo tradicional y que buscan demostrar que, además de buenas actrices, también pueden contar buenas historias y atraer audiencias.“No me gusta la discriminación por la edad, ¡tengo 80 años! Y trato de combatirlo.“Creo que esta película es una buena manera de hacerlo porque muestra vibrantes y multidimensionales mujeres que son mayores. Soy la de más años, pero es fantástico”, agregó la ganadora del Oscar. Producida y escrita por Bill Holderman (‘Leones por Corderos’), la película es también su debut como director, y pese a ser su ópera prima contó con un elenco multipremiado.“Fue uno de los trabajos más sencillos y divertidos que he tenido. El guión era bueno, el director fue magnífico, amable y fácil para trabajar.“Tenía muchas ganas de conocer a las chicas, quería agradarles, sucedió y ahora somos amigas, así que eso estuvo estupendo. Me siento muy afortunada por haberlas conocido”, dijo Fonda.Aunque es amante de los libros, la actriz contó que nunca ha participado en un club de lectura, pero que en su momento sí leyó la novela creada por E. L. James sobre Anastasia Steele y Christian Grey.“Quería saber de qué hablaba todo el mundo, no quería estar fuera de onda.“Lo que me gustó fue el romance, por eso le gustó tanto a los estadounidenses porque, incluso, Christian Grey se enamora y se vuelve vulnerable. Creo que fue bueno para la mujer de EU tener un libro como éste”, consideró.¿Meracoincidencia?• La película cuenta con las actuaciones de Craig T. Nelson, Andy Garcia, Don Johnson, Ed Begley, Alicia Silverstone y Wallace Shawn.• Diane Keaton, Jane Fonda y Candice Bergen salieron en algún punto de su vida con el actor Warren Beatty.• Craig T. Nelson recientemente participó en la serie ‘Grace & Frankie’, protagonizada por Fonda.• T. Nelson y Mary Steenburgen también interpretaron a un matrimonio en ‘La Propuesta’.vDakota Johnson, hija de Don Johnson, interpretó a la protagonista en la versión fílmica de ‘Cincuenta Sombras de Grey’.