Ciudad de México– Meghan Markle y el príncipe Enrique tendrán que devolver regalos de bodas, que, en suma, están valuados en 7 millones de libras esterlinas (unos 184 millones de pesos), informó el diario británico Express.Las reglas oficiales del Palacio de Kensington, publicadas en el 2003, estipulan condiciones cuando los presentes son enviados por marcas o desconocidos."Cuando los regalos son aceptados, el consentimiento de cualquier miembro de la familia real debe estar supeditado a que la empresa se comprometa a no usar el regalo con fines publicitarios", dicen dichas reglas."Los regalos ofrecidos por individuos privados que viven en Reino Unido y no conocen personalmente al miembro de la familia real deben ser rechazados cuando haya preocupaciones sobre la propiedad, los motivos del donante o el regalo en sí", agregan.Según El País, los ahora Duques de Sussex sólo pidieron de regalo donaciones a siete organizaciones filantrópicas.Dichas organizaciones son: CHIVA, una asociación que ayuda a niños con VIH; Crisis, una fundación para personas británicas sin hogar y la Fundación Myna Mahila, que apoya a mujeres en Mumbai.El listado lo completan Scotty's Little Soldiers, a favor de niños huérfanos de las fuerzas armadas; StreetGames, una fundación que promueve el deporte; Surfers against Sewage, surfistas que limpian las playas; y The Wilderness Foundation UK, que protege la naturaleza.Mandatarios como Justin Trudea y la primer ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, atendieron las petición de Markle y Enrique, y donaron a favor de buenas causas.El primer ministro de Canadá donó 50 mil dólares a la organización canadiense Jumpstart, que promueve el deporte entre niños de bajos recursos.Ardern brindó 3 mil euros a Pillars, una asociación para apoyar a niños que son hijos de presos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.