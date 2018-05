Así era de abominable el padre de Luis Miguel

Acapulco— "No voy a andar contando pendejadas de mercado", así habla el actor Andrés García cuando se le preguntan detalles sobre lo que lo llevó a terminar su amistad con Luis Rey, padre de Luis Miguel.La vida de 'El Sol' y todo lo que sucedió a su alrededor es tendencia pero él, Andrés García, no piensa caer ante el morbo.Estamos en el balcón de su casa en Acapulco.Los 30 grados centígrados se alcanzan a sentir aun en la sombra y, mientras conversamos, de fondo se puede observar —entre las grandes palmeras que visten su casa— la orilla del Océano Pacífico. Así, en su ambiente, García, responde a las preguntas mientras trae recuerdos a su mente; poco a poco da un esbozo de la personalidad de Luis Rey.Era una mala persona, no concebía bien nunca con nadie. Hacía las aberraciones más terribles que da hasta vergüenza mencionar con tal de conseguir lo que él quería y nunca sabías cuál era la verdad porque él te inventaba una para tratar de convencerte de algo.¿Cómo lo conoció? ¿Cuál fue el primer encuentro que tuvieron?Lo trajo Roy Fletcher que era un socio mío, hicimos una película juntos. De alguna manera llegó Luis a los estudios y le enseñaron la película en su fase de edición, dijo que quería conocer a Andrés García y darle una canción.Así nos conocimos, me empezó a contar sus problemas, yo traté de ayudarlo en lo que pude, se fue a vivir cerca de mi casa enfrente en una casa que yo le presté y después no me gustó su manera de proceder en general. Era abominable.¿Por qué dice que era abominable? ¿Qué hacía?No voy a andar contando pendejadas de mercado, responde con seriedad, sin embargo da esbozos de cómo luego de dos malas jugadas decidió poner un "hasta aquí" a su amistad con Luis Rey mas no a la que tenía con su hijo."Yo intenté ayudar a Luis Miguel lo más que pude pero después de que corté la relación con Luisito Rey creo que él bloqueó mi relación con Luis Miguel. Quién sabe qué le habrá dicho porque así era, manipulador y acaparador, hacía lo que fuera con tal de bloquear a las gentes. Con el tiempo ya que se fue Luis Rey volvimos a vernos.El actor se siente orgulloso por haber ayudado a Luis Miguel no sólo al ser quien lo presentó por primera vez en su show. Andrés García cree que uno de los motivos por los que Luis Rey intentó terminar su relación con su hijo fue porlo que lo ayudé en lo que pude. Ya no le pareció a Luis Rey que yo quisiera más a Luis Miguel que a él porque yo ya no lo quería, era una mala persona.¿Qué opina de que Luis Miguel cuente su historia a través de la serie?"Me parece maravillosa decisión que haya decidido abrirse y contar lo que pasó porque esto va a ser una catársis para él, es muy duro llevar toda esa mala vibra de Luisito Rey, porque se lo hacía a todo mundo, quería manipular a todo mundo, que estuvieran a su servicio. Esto va a ser muy bueno para él".Quiso hacer la labor de un padre con Luismi y en cierto modo siente que lo logró. Yo me siento orgulloso de todo lo que hice por él, se lo merece.¿Es cierto que Luis Rey le pidió a 'El Negro' Durazo desaparecer a Marcela Basteri?"Yo no estuve ahí porque Luisito Rey no se atrevería a hacerlo delante de mí. Yo le presenté a Durazo para ayudar a Luis Miguel a entrar a Televisa pero de ahí luego lo que dicen muchas gentes y los medios no me consta, no digo que sea cierto o no, no se atrevieron a hacer una cosa así delante de mí.