Ciudad de México.- A diferencia de los exponentes del pop, los reguetoneros son más unidos, según comentó Julio Ramírez, integrante del grupo Reik, que recientemente se unió a la moda de lo urbano.“Algo que nos hemos dado cuenta es que hay apoyo entre los artistas. Vemos cómo en el pop, al menos el que nos tocó a nosotros, era muy celoso, muy de estatus, y aquí el artista urbano se apoyan entre todos.“Eso está muy padre porque crean una fuerza única. Eso es lo que estamos tratando de aprender de ese tipo de cosas”, afirmó el compositor en entrevista.Por ello, Ramírez pide a sus colegas que la música se mantenga libre de divisiones, con el objetivo de evitar problemas y sentimientos de odio.Ante la postura del cantante Aleks Syntek, quien busca evitar que las canciones del reguetón que no sean aptas para menores se transmitan en horarios familiares, Ramírez pidió aceptar las diferencias.“Lo que buscamos hacer en el grupo, más que atacar a otro género, es ver qué podemos rescatar de cada ritmo. En el urbano, por ejemplo, yo como autor digo: ‘esa letra no me funciona’, pero claramente es un género que está dominando al mundo, está gustando mucho, así que ¿por qué no lo usamos a nuestro favor? Hay que ver qué le sacamos en lo que estamos haciendo nosotros.“Yo diría que está bien padre aprender las diferencias de las personas dentro de la música, de las religiones, de la cultura, porque, la verdad, no nos deja nada bueno (pelearse), mas que odio y separación”, expresó Ramírez.Y aclaró que, no por unirse al reguetón su concepto musical, el cual lleva 14 años en el medio, vaya a cambiar.“En mi caso, (el reguetón) se me hace una música divertida, agradable, no tiene nada que ver con que si haces drogas o no, o que si vas a golpear a una mujer, si vas a ser un machista, un mujeriego.“No quiere decir que si escuchas música ranchera vas a crecer con un papá que toma tequila, machista y que golpea. Es así como lo veo yo”, expresó.El trío celebró que su sencillo “Me Niego”, junto a Wisin y Ozuna, se posicionara dentro de los primeros lugares de los charts de radio en Estados Unidos.Reik regresará al Auditorio Nacional el próximo 1 de noviembre con su tour ‘Des/Amor’.