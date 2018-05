Ahora Kim Kardashian es 'científica'

México— ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando lees el nombre 'Kim Kardashian'?Seguro piensas en moda, cirugías y redes sociales. Bueno, pues ahora además podrás añadir el término 'científica'.Si, leíste bien y no estamos bromeando, la polémica socialité recientemente utilizó sus 'contactos' para publicar una investigación científica en la revista 'Drug Designing & Intellectual Properties International Journal'.El nombre del texto es 'Wanion: Refinement of Rpcs' (Venganza: el refinamiento de los Rpcs) y habla sobre nada... -literal-.Como era de esperar no 'actuó' sola y uno de los coautores del texto es un científico del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) de nombre Tomás Pluskal y el otro el enigmático Satoshi Nakamoto, considerado el 'creador de los bitcoins'.El 'estudio' está escrito con el programa SCIgen, el cual genera textos sin sentido, pero gramaticalmente correctos en el campo de la tecnología de la información."En este trabajo, mostramos no solo que el comercio electrónico puede hacerse en caché, semánticamente o a través de cliente-servidor, sino que lo mismo es cierto para los tubos de vacío (o ‘válvula termoiónica’, componente electrónico utilizado para amplificar, conmutar, o modificar una señal eléctrica mediante el control del movimiento de los electrones a muy baja presión)”, se lee en una parte del escrito.Este programa fue desarrollado por científicos del MIT para maximizar la diversión, antes que la coherencia. Además de palabras se incluyen gráficos, estadísticas y citas que los hacen incomprensibles, absurdos y falsos.Pluskal aseguró a manera sarcástica que la colaboración de Kim le pareció sumamente fructífera."Fue una colaboración muy suave y productiva. Obviamente, Kim está muy ocupada, es una celebridad y todo eso, así que nunca logramos conocernos en persona. Pero ella ha estado comunicándose conmigo a través de sus publicaciones en Instagram”, bromeó el autor intelectual del tema.

