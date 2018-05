Arte sin fronteras

Durante cuatro meses la división que separa a Ciudad Juárez y El Paso será, irónicamente, motivo de unión entre dos museos, dos ciudades y dos países, pues es debido a la frontera que este año se celebra la quinta edición de la Bienal Transfronteriza.Mañana, en El Museo de Arte de El Paso (EPMA); y el viernes 1 de junio, en el Museo de Arte de Ciudad Juárez (MACJ), a las 5:30 y 7:00 de la tarde, respectivamente, se inaugurarán las exposiciones binacionales que estarán abiertas al público hasta el domingo 16 de septiembre.Esta exhibición de arte contemporáneo se centra en resaltar el trabajo de artistas mexicoamericanos a través de piezas de plástica, fotografía, arte conceptual e instalación que hablen de temas relacionados con la violencia, el comercio y la hibridez cultural.Y este año, a una década de su nacimiento, la muestra incluye cerca de 40 trabajos de 32 artistas y colectivos que residen en ciudades fronterizas entre México y Estados Unidos, así como de poblaciones ubicadas en un radio de hasta 400 kilómetros al interior de los países.Para seleccionar las piezas de la Bienal Transfronteriza de este año, el jurado que conforman los curadores Gilbert Vicario, del Museo de Arte de Phoenix; y Carlos Palacios, del Museo de Arte Carrillo Gil, de la Ciudad de México, analizaron un total 241 propuestas que aplicaron a la convocatoria lanzada en enero.“Fue una selección muy rigurosa. Nosotros nos concentramos en escoger obras verdaderamente propositivas, obras que no sólo ilustraran aspectos relacionados con el tema de la frontera, sino que fueran reflexiones sobre el tema; que propusieran establecer un punto de vista reflexivo y no meramente descriptivo”, explicó Palacios –vía telefónica- a El Diario de Juárez.Tomando en cuenta también la calidad visual y conceptual de los trabajos, para lograr entablar diálogos entre los habitantes de la región y los museos, y otorgarle un reconocimiento a los artistas fronterizos, se eligieron obras de 16 ciudades.Artistas y colectivos de Ciudad Juárez, Tijuana, Monterrey, Saltillo y Matamoros, de México; y de El Paso, Rancho Cucamonga, Corpus Christi, Las Cruces, San Antonio, San Diego, Cardiff, Laredo, Marfa, Brownsville y Los Ángeles, de Estados Unidos, conforman la exhibición.“Es la primera vez que participo en una bienal tan especifica como esta, y es aquí donde entra el componente curatorial, porque las muestras son como un espejo, un reflejo de la frontera”, aseguró el originario de Venezuela.Carlos Palacios, de 49 años, llegó a México en el 2000 y comenzó a trabajar como curador en el Museo de Arte Carrillo Gil en 2007, y es precisamente este trabajo el que lo traerá mañana a Ciudad Juárez.A lo largo del año pasado Palacios trabajó en la curaduría de la exposición retrospectiva de la artista visual estadounidense Carla Rippey: ‘Resguardo y Resistencia’, que se presentó primero en la Ciudad de México y después el Museo de Arte de Ciudad Juárez -en marzo de 2017-.Fue en ese entonces que el curador trabajó con el MACJ, sin imaginar que un año después fungiría como parte del jurado y como curador de la quinta edición de la Bienal Transfronteriza.Entrada libreMuseo de Arte de El PasoInauguración: Jueves 31 de mayo a las 5:30 p.m.Museo de Arte de Ciudad JuárezInauguración: Viernes 1 de junio a las 7:00 p.m.De Ciudad Juárez- Animales de Poder- Alexia G. Apodaca- Nayeli Hernández- León De la Rosa-CarrilloDe El Paso- Andrea Blancas- Adrián C. Esparza- Guillermo Gutiérrez- Ingrid Leyva- Ángel Cabrales- Zeke Peña

