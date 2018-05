Vuelve Frida más manchada

Ciudad de México— Lucy vuelve más manchada y divertida. El personaje interpretado por Martha Higareda vivirá una nueva aventura, llena de humor baile y enredos, en ‘No Manches Frida 2’, que se filma en las playas de Puerto Vallarta.También habrá un triángulo amoroso entre los personajes de Higareda, Omar Chaparro y Aaron Díaz.En la segunda parte de la historia, Ezequiel (Chaparro), ladrón convertido en maestro, buscará la madurez para poder llevar al altar a Lucy, a la par que debe solucionar el caos que provoca con los alumnos de su escuela.“Esta película será más divertida porque ya no estamos en el instituto Frida Kahlo. A raíz de problemas económicos, Ezequiel, por accidente, nos inscribe a un concurso extraescolar de bailes que se realiza en Puerto Vallarta que puede salvar la escuela.“La cinta también trata de un hombre que debe madurar, porque ‘Zequi’ está tratando de hacerlo para poder casarse con Lucy, quien tiene muchas ganas de llegar al altar, pero justo se mete en el embrollo con los chicos y también llegará un nuevo/ viejo amor para mi personaje”, adelantó Higareda, quien produce y protagoniza la cinta.En ‘No Manches Frida’, estrenada en 2016, Ezequiel es un ladrón que al salir de prisión y al querer recuperar un botín, se da cuenta de que el terreno baldío donde lo enterró ahora es el instituto Frida Kahlo, por lo que debe hacerse pasar por un profesor frente a un grupo de adolescentes rebeldes.Recaudó 7.5 millones de dólares en sus primeras dos semanas de exhibición en Estados Unidos. En México, su corrida convocó a 5.1 millones de personas y generó más de 222 millones de pesos.Para desmentir que las segundas partes nunca son buenas, Higareda adelantó que se trabajó mucho en el guion, con el que sacó de dudas a Omar Chaparro.“Aunque no soy fan de las secuelas y le tenía miedo al estándar tan alto que había, me atrajo este guión porque es muy divertido”, comentó Chaparro.También se integran nuevos actores, como Andrea Noli, quien será la nueva directora del instituto, Itatí Cantoral personificando a una maestra que da consejos de sexualidad a sus alumnos, y Díaz en papel de Mario, un ex novio de Lucy.Higareda confió en el éxito de la segunda parte de la historia al grado que, dijo, ni ella pudo contener la risa cuando leyó el libreto.“Tenemos una escena donde Aarón me saca a bailar y Omar, por celos, saca a Raquel Garza, pero ella es más alta que él y además están muy desincronizados, así que termina golpeándola. Nos reímos mucho filmándola”, expresó la actriz.La cinta se terminará de grabar el 8 de junio, pero no saldrá en cines sino hasta el 2019.

