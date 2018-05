Imponen sus ritmos en el Neon Desert Music Fest

Pese a la oleada de calor que azotó ayer El Paso, los amantes del Neon Desert Music Fest disfrutaron del segundo y último día de la octava edición que reunió a más de 50 artistas en el centro de la ciudad.A través de una energética combinación de música electrónica, pop, rock, reggaetón, rap, hip-hop, trap latino e indie, el espectáculo musical que ya es tradición en la frontera logró unir a miles de admiradores de distintos géneros musicales desde las 3 de la tarde.Como cada año, artesanos y muralistas trabajaron a la vista de los asistentes, y la serie de conciertos fue inaugurada por distintos grupos de la localidad, entre ellos: Matt U Johnson, Cry Baby, Soul Parade y Fat Camp, siendo este último el que puso un toque juarense al interpretar ‘¿Por qué me haces llorar?’ de Juan Gabriel.Después de la primera mitad del evento, y al caer la tarde, los transeúntes, quienes se pasearon por los alrededores de la Plaza San Jacinto para ver los espectáculos en cada uno de los cinco escenarios, se dieron cita en el Franklin Mountains para presenciar a Bomba Estéreo.La agrupación colombiana que fusiona la música electrónica, el rock, el reggae y el rap con aires de la región del Caribe de su país, llevó su ritual de baile y logró cautivar a la audiencia con temas como: ‘Caribbean power’, ‘Qué bonito’, ‘Soy yo’ y ‘Corazón’.Así mismo, Bomba Estéreo interpretó el tema que hace un par de semanas saltó al éxito en las estaciones de radio, ‘To my love’, haciendo que todos la corearan a una sola voz y quedaran con los ánimos elevados para el siguiente concierto.Luego de los grupos GTA y Lany, la calle Main Dr., donde se ubicó el escenario Franklin, volvió a llenarse con miles de fanáticos de la banda mexicana de rock alternativo Café Tacvba.Antes de subir al escenario e interpretar ‘Futuro’, ‘Amor Divino’ y ‘Volver a comenzar’, la agrupación fue aclamada por su público con la canción ‘Cielito lindo’, ya que la banda salió con 20 minutos de retraso.Ya de noche y con un clima fresco, Café Tacvba continuó complaciendo a los asistentes a través de éxitos como: ‘Chilanga banda’ y ‘Un par de lugares’, y así mismo, Farruko, The Drums, Gucci Mane y Dillon Francis le pusieron fin al evento con su ritmo y estilo.

