Los Angeles— Ahora que Valiant Comics y Sony Pictures firmaron el acuerdo para producir las películas basadas en las historietas de la compañía comenzarán con la de ‘Bloodshot’, un supersoldado con la capacidad de convertir sus brazos y manos en armas.Con Vin Diesel confirmado por el estudio en el rol protagónico, los actores que lo acompañarán en esta nueva franquicia de superhéroes son Michael Sheen, Sam Heughan y la mexicana Eiza González.El anuncio lo hizo la actriz de 28 años con una fotografía en sus redes sociales en la que se muestra representando un personaje de esta película con el comentario “BLOODSHOT Here we come (Aquí vamos)”.De acuerdo con información de la revista especializada Variety, todavía no se sabe mucho del personaje de González, quien será Kareena Pillai.El filme será dirigido por Dave Wilson, quien colaboró en la primera de ‘Deadpool’ y comenzará a rodarse en dos meses para un estreno probable en 2019.Trascendió que esta producción cinematográfica no tendrá nada que ver con el universo Marvel ni DC Comics.Este nuevo proyecto se suma a los que la mexicana ya se encuentra trabajando como ‘Alita: Ángel de Combate’, dirigida por Robert Rodríguez, así como ‘Paradise Hills’, donde comparte créditos con Emma Roberts.La mexicana también es parte del elenco de ‘Kung Fury’, al lado de Michael Fassbender, Arnold Schwarzenegger y David Hasselhoff.En 2017 destacó por su participación en ‘Baby Driver’, cinta que estuvo nominada al Oscar.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.