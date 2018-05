Cadete Tello fue el verdadero "incondicional" de Luismi

Ciudad de México— Durante 45 minutos se mostró el duro entrenamiento que tuvo que realizar para que lo dejaran grabar dentro del recinto. Hace más de un mes Netflix estrenó 'Luis Miguel, la serie' una producción que cuenta a detalle la vida y secretos del cantante y es interpretada por el actor Diego Boneta.En poco tiempo este programa se ha convertido en uno de los favoritos del público el cual espera con ansia el domingo.Los episodios han sacado los 'trapitos al sol' del intérprete, como por ejemplo, que el tema 'Culpable o no' surgió luego de su ruptura con la fotógrafa Mariana Yazbek.A partir de ese día la canción volvió a las listas de reproducción y se convirtió en la 'nueva' favorita de los jóvenes.Este domingo se dio a conocer los problemas y sacrificios que tuvo que enfrentar Luismi para la grabación del video 'La incondicional' el cual fue grabado en el Heroico Colegio Militar y marcó un antes y después en la carrera del cantante.Durante 45 minutos se mostró el duro entrenamiento que tuvo que realizar para que lo dejaran grabar dentro del recinto. Ahí 'El Sol' conoció al cadete Tello, un chavo de Chiapas que lo acompañó y lo apoyó para que lograra su objetivo.Luego de varios días de forjar una rápida amistad, Luismi llevó a Tello a una fiesta descontrolada en su casa, sin imaginarse que esa inocente invitación le causaría problemas serios al joven.Lamentablemente, estuvo tan 'prendido' el ambiente que Telló no logró despertarse al otro día para asistir a su examén, razón por la que fue suspendido por una larga temporada.Aunque Luismi -que ya ha mostrado que tiene corazoncito- intentó abogar por él frente a sus superiores, el cadete aceptó la culpa y afrontó las consecuencias.Aunque los mismos productores han señalado que la serie está 'ficcionada' para ilustrar con más claridad la vida de 'El Sol' esto no impidió que los internautas dieran su opinión acerca de esta emotiva situación.

