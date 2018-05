Con el poder del español

Nueva York— Tras haber colaborado con Beyoncé, Cardi B y Liam Payne, J Balvin continúa creyendo en el poder de la música en español. Es algo que quiso dejar claro con ‘Vibras’, su nuevo álbum, que solo incluye canciones en la lengua natal del superastro colombiano del reggaetón.“Siempre he querido hacer ese ‘statement’ (declaración) de poder lograr hacer historia en español. Estamos en el proceso pero esa es la idea, llevar la música latina o llevar el español a un nivel donde no había llegado antes y poder ser parte de la historia en ese sentido”, dijo Balvin de 33 años en una entrevista telefónica en Nueva York.‘Vibras’, está compuesto por 14 canciones que incluyen varias colaboraciones con artistas internacionales como el DJ francés Willy William, el arubeño Jeon, la brasileña Anitta, los puertorriqueños Zion & Lennox y la mexicana Carla Morrison.“Las colaboraciones están brutales y todas son súper diferentes y refrescantes”, dijo Balvin. “Carla Morrison es quien abre el álbum. Es una gran artista mexicana que admiro muchísimo, que realmente me inspira mucho. ... Y el tema no habla de nada, el tema solamente repite ‘vibras’. O sea, es mostrar la belleza que tiene ella de su voz, que es tan espectacular, y compartirla con el público".El intérprete de éxitos como ‘Ginza’ y más recientemente ‘Familiar’ con Liam Payne, afirma que su nuevo álbum sorprenderá a sus fans porque tiene unos sonidos muy especiales y una vibra única.“Tiene unas letras muy, muy positivas. ¡Es súper lleno de vibras, como se llama el álbum. Eso es lo que es. Te hace sentir bien, te hace sentir feliz, te hace sentir cómodo, te hace sentir realmente que estás en el canal que es”, expresó.“Realmente estoy muy contento de ver cómo la vibra se está prestando para que sea exitoso”, dijo el intérprete medellinense. “Ha sido una gran bendición ver cómo la música se ha ido expandiendo por el mundo y cómo la música sigue creciendo de tal manera”.J Balvin defendió al reguetón en una presentación en la Ciudad de México. “Yo no sé por qué atacan al reggaetón, si la gente ama el reggaetón y, si no les gusta, que no lo escuchen, el reggaetón está llenando de vibra a todo el mundo, porque esto es mundial, no sólo es para los latinos”, dijo desde el colombiano a su público.Hace unas semanas el cantante tuvo un enfrentamiento consu colega Aleks Syntek, vía redes sociales, en el que el mexicano criticó al género por no parecerle apto, por sus letras, para los menores.J Balvin es Actualmente uno de los artistas latinos más solicitados a nivel global, ha colaborado con grandes como…Jennifer LópezJustin BieberSkrillexMajor LazerAriana GrandeCamila CabelloPitbullBad BunnyPharell WilliamsBeyoncéCardi BLiam Payne