Fandango está de vuelta

Ciudad de México– Otra reunión musical se acaba de gestar: Fandango, o mejor dicho, Las Fandangas, están de regreso.“Tenemos dos fechas que estamos en pláticas, por eso decimos que no es reencuentro sino una reunión, porque no sabemos qué va a pasar”, expresó Lorena Cortinas.La idea de regresar a los escenarios surgió hace tres meses, luego de una cena en casa de Anabella a la que asistieron todas las cantantes que formaron parte de este grupo, de 1984 a 1991.Fandango es recordado principalmente por su contagioso tema ‘Autos, Moda y Rock and Roll’.“A esa reunión llegó Liliana de Los Angeles, Alexa de Cancún y Rocío de Guadalajara. De Monterrey estábamos Moña, Evalinda, Anabella y yo... todas coincidimos esa noche.“La pasamos increíble porque a Evalinda se le ocurrió llevarse un playlist de todo y nos pusimos a bailar. Ahí se puso en la mesa la posibilidad de volvernos a reunir”, explicó la también conductora.Al verlas juntas surgió la invitación para asistir a un show el 6 de junio en el salón Cuervo del Palacio de los Deportes, donde también estarán Aleks Syntek, Flans, Matute, Ragazzi y Kenny y Los Eléctricos.“Moña no puede porque se casa su hija por esas fechas, ni tampoco Evalinda, porque tiene un viaje, entonces quedamos seis: Rocío, Alexa, Liliana, Sandra, Anabella y yo”, añadió Cortinas.El volver a cantar como grupo provocó que algunas de sus integrantes, cuyas edades oscilan entre los 43 y los 49 años, se pusieran las pilas y empezaran a cuidarse más físicamente.“Cuando nos reunimos hace como tres meses, algunas no habían hecho ejercicio, porque estaban en otra cosas, en los negocios o la familia.“Pero cuando nos llegó esta fecha... Estoy impactada con Sandra que ahora tiene hasta cuadritos, se puso súper en forma, y Rocío también”, expresó Lorena.

