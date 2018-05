Su unión pasa la prueba del tiempo

Ciudad de México– Sostener un matrimonio no es fácil, y si a eso se le agrega pertenecer al mundo del espectáculo, menos. Pero estas parejas han demostrado que sí se puede. ¿Cuál es su secreto? Ellos lo revelan.DAVID Y VICTORIA BECKHAM+ Años de matrimonio: 19+ Ambos han declarado que fue amor a primera vista, coincidieron en 1997 en el reservado para jugadores del Manchester United. David todavía no era la estrella del equipo. Intercambiaron teléfonos y el resto es historia.+ Hijos: 4+ Su secreto: "Él es genial. Durante la semana de la moda, cuando estoy trabajando, los niños están en Nueva York y él organiza todo para llevarlos a museos y salir a cenar el sábado por la noche. Así puedes mostrar tu apoyo en un matrimonio, diciendo: '¿Sabes qué?, yo me encargo'", mencionó Victoria en 2017 a la revista británica Elle.MATTHEW BRODERICK Y SARAH JESSICA PARKER+ Años de matrimonio: 21+ Se conocieron: Un hermano de la actriz los presentó, empezaron a salir y se casaron en 1997.+ Hijos: 3+ Su secreto: "Tener algo de misterio en nuestra relación, no me gusta saber todo acerca de mi marido; creo que la gente debe tener cosas propias, desconocidas para otra persona", aseguró Parker a Girlboss Radio.JADA PINKETT Y WILL SMITH+ Años de matrimonio: 20+ Se conocieron: Durante las grabaciones de ‘El Príncipe de Bel-Air’. Ella hizo casting para novia del personaje de Will, y aunque fue descartada por los productores, surgió un amistad que terminó en boda, en 1997.+ Hijos: 2+ Su secreto: "Aprendí a centrarme en ayudarte a florecer en lo que tú quieres ser, en lugar de exigir que te conviertas en lo que mi ego frágil necesita que seas. A sentir placer en alimentar tus sueños, en lugar de luchar contigo para saciar mis inseguridades", escribió el actor en redes sociales.DENZEL Y PAULETTA WASHINGTON+ Años de matrimonio: 35+ Se conocieron: En 1977 en el set de ‘Wilma’, y empezaron a salir un año después.+ Hijos: 4+ Su secreto: "No hay ningún secreto para el matrimonio perfecto. He estado casado años con Pauletta. Todos tienen sus altibajos, y hemos tenido el nuestro. Es un trabajo duro, ya sabes. Pero nos comprometimos. Una base espiritual ayuda a todo matrimonio, trabajo, tranquilidad", dijo el actor a The Guardian en 2010.RITA WILSON Y TOM HANKS+ Años de matrimonio: 30+ Se conocieron: En 1985, cuando actuaron en ‘Voluntarios’, pero se casaron hasta 1988, un año después de que Tom y su primera esposa, Samantha Lewes, se divorciaron. Él aceptó cambiarse a la Iglesia Ortodoxa Griega para poder casarse con la actriz.+ Hijos: 4+ Su secreto: "Aprendimos el secreto de la felicidad entre nosotros hace mucho tiempo, y es siempre decir la verdad", dijo Tom al podcast Soo Many White Guys.JOHN TRAVOLTA Y KELLY PRESTON+ Años de matrimonio: 27+ Se conocieron: durante la filmación de la película ‘Los Expertos’, en 1989.+ Hijos: 3+ Su secreto: "Realmente nos preocupamos profundamente el uno por el otro y nos protegemos mutuamente, y mantenemos nuestra relación actualizada", comentó John en el 2017 a la revista Closer.GOLDIE HAWN Y KURT RUSSELL+ Años de matrimonio: 35 años de unión libre+ Se conocieron: en 1983, mientras filmaban ‘Swing Shift’, la actriz dijo a People que a pesar de ser muy guapo, no era nada pretencioso y eso la enamoró.+ Hijos: 1+ Su secreto: "Amor, gratitud, compasión -porque en algunas ocasiones cada hombre y cada mujer vuelven loco (a) a su pareja-, familia, diversión, risas y sexo", compartió Hawn a People.KYRA SEDGWICK Y KEVIN BACON+ Años de matrimonio: 30+ Se conocieron: En el set de ‘Lemon Sky’.+ Hijos: 2+ Su secreto: "No lo sé. Es como, cuando voy a trabajar: trabajo. Cuando llego a casa y ceno con mi esposa, eso no es trabajo. Realmente sólo disfrutamos de la compañía de los demás", señaló el actor a la revista Woman's Health hace poco.MERYL STREEP Y DON GUMMER+ Años de matrimonio: 40+ Se conocieron: en 1978, cuando el hermano de la actriz, Harry, pidió al escultor prestarle su estudio a Meryl. Tras coincidir en una ocasión, empezaron a salir y se casaron ese mismo año.+ Hijos: 4+ Su secreto: "Todo es por él y su buena naturaleza. Creo que sería difícil estar casada con alguien que tiene una vida diferente", ha declarado la actriz.