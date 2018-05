Después de una entrevista con Óscar Jaenada, quien interpreta a “Luisito” Rey, reveló que hay tres actores que personifican a “El Sol” en diferentes edades del cantante durante la serie, de los cuales, uno de ellos podría ser el propio Luis Miguel.Hasta el momento hemos visto a Izán Llunas y Diego Boneta. Ellos son los actores de los que todo México habla por su interpretación de “El Sol” en Luis Miguel, la serie.Jaenada dio una entrevista a la versión española de Esquire. En ésta reveló la existencia de tres actores que encarnan en distintas edades al cantante, quien por cierto tuvo una breve aparición en el primer episodio, en la escena en donde se presenta el video "Cuando calienta el Sol" en la discoteca Baby' O.“¿Ha sido complicado evolucionar con el personaje a lo largo de unos 20 años?”, preguntó el periodista de la revista al actor español sobre su rol.“Quizá me resultó más fácil porque yo hago de Luis Rey durante los 13 capítulos", respondió Jaenada, "pero a Luis Miguel lo interpretan tres actores diferentes en función de las edades. Eso me ayudaba a situarme, con cada uno me comportaba diferente en función de la etapa de la vida”.Y pensado en quién podría ser este histrión, fue inevitable llegar a esta hipótesis: ¿podría Luis Miguel interpretarse a sí mismo en su bioserie de Netflix?De acuerdo con la revista Quién, Óscar Jaenada reveló el nombre del tercer actor, pero ya no dio más detalles.“Son trece capítulos y, como puedes ver, va dando muchos saltos en el tiempo. Era complicado mantener, para los compañeros quizá, en qué tiempo estábamos, en qué año estábamos. Yo lo tenía más fácil. Yo tenía a los chavales: cuando tenía a Izán era un tiempo, cuando tenía a Luis era otro, cuando tenía a Diego era otro”, explicó.Luego compartió que sentía admiración por sus colegas, y fue ahí cuando reiteró el nombre: “Yo creo que los tres, tanto Izán, como Luis, como Diego están a un nivel altísimo. Creo que se han dedicado, vamos, de una manera brutal, brutal. Yo, la verdad, es que me quedo muy sorprendido también con la calidad de ciertos actores en sus trabajos”, expresó.Así que ahí queda la duda: ¿quién es ese Luis que interpretará a Luis Miguel? Seguramente, pronto lo sabremos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.