Los Angeles— El portal digital The Blast informó que The Sesame Workshop, la organización detrás de la producción ‘Sesame Street’, señala en su demanda que el trailer de ‘The Happytime Murders’ da ña la imagen infantil de ‘Sesame Street’ (‘Plaza Sésamo’ en México) y puede hace creer al público que ambas producciones están relacionadas.Los responsables de la serie educativa ‘Sesame Street’ presentaron una denuncia contra la campaña publicitaria de ‘The Happytime Murders’, una película protagonizada por Melissa McCarthy que hace una parodia adulta de las marionetas infantiles.La cinta se estrenará en agosto en Estados Unidos.“(El trailer publicitario) confunde deliberadamente a los consumidores al hacerles creer de manera errónea que ‘Sesame Street’ está asociada, ha permitido o ha incluso apoyado o producido la película”, apunta la denuncia presentada en Nueva York.Concretamente, la demanda ataca una frase incluida en el tráiler de ‘The Happytime Murders’: “No sesame, all street” (sin sésamo, todo calle).Este eslogan se comprende dentro de la propuesta narrativa de la película, que imagina cómo sería la sórdida y cruda vida de las marionetas cuando no están delante de las cámaras.Los responsables de The Sesame Workshop criticaron el anuncio de la cinta por presentar a las marionetas en escenas explícitas, soeces, misóginas, violentas y consumiendo drogas.‘The Happytime Murders’ cuenta como director con Brian Henson, que es hijo del creador de las marionetas de ‘Sesame Street’ y ‘The Muppet Show’, Jim Henson.“Aunque estamos decepcionados de que ‘Sesame Street’ no comparta nuestra diversión, estamos seguros de nuestra situación legal”, dijo la producción de la cinta.

