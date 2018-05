No se la creen

Ciudad de México – Tener a 10 mil personas frente a ellos coreando sus canciones es algo que los integrantes de la banda colombiana Morat todavía no acaban de asimilar.Cuando empezaron a tocar, se plantearon metas ambiciosas: llenar auditorios y cantar con artistas como Paulina Rubio, Alejandro Fernández o Juanes. Siete años después, las han alcanzado todas... pero no todos presupuestaron el costo del éxito.“Cuando uno empieza la banda en el colegio, no tiene claro realmente en qué se está metiendo ni cómo son las cosas cuando ya es algo profesional”, reconoció el guitarrista Simón Vargas. “Lo más difícil ha sido la distancia, estar lejos de las familias, lejos de las novias”.El precio resultó tan alto para el baterista Alejandro Posada, que dejó definitivamente la agrupación en 2016, justo después de que el grupo alcanzara fama internacional con el tema ‘Mi Nuevo Vicio’, al lado de Paulina Rubio.“Él quería ser arquitecto y se dio cuenta de que no le gustaba el estilo de vida de los músicos. Pero se salió en muy buenos términos, y ahora que Martín, mi hermano, entró, todo ha estado muy bien; él sí quiere hacer esto”.Por fortuna para sus fans, el resto de los integrantes del grupo ha aprendido a combinar sus agendas laborales con su vida personal; incluso tienen tiempo para el amor de pareja. “Todos tenemos novia y lo llevamos bastante bien; a veces nos acompañan a las giras”, aseguró Vargas, de 24 años.Trabajo constanteSimón, su hermano Martín, Juan Pablo Isaza y Juan Pablo Villamil buscan mantener el éxito con base en trabajo constante y en nuevas canciones, pues consideran que las expectativas que ahora deben cumplir son mayores.“Yo creo que es una gran responsabilidad que digan que somos ‘la promesa del pop’, pues en Latinoamérica hay bandas y artistas espectaculares. Tenemos la vara bastante alta y nos da un poco de nervios”, reconoció el músico.Y aunque cualquiera podría pensar que presentarse en el Auditorio Nacional es motivo para sentirse realizado, para los colombianos es un espacio que los hace mantenerse bien plantados en el suelo.“Es de esos escenarios que nos aterriza, nos devuelve los pies a la tierra por la grandeza y el número de gente que hay.“Pienso en toda la gente que compró un boleto, que busca nuestra música, que sabe nuestras canciones, y sólo puedo sentir una infinita gratitud”, dijo Simón, a propósito del concierto que el grupo dará el 2 de junio.En la próxima mitad del año, el grupo lanzará su segundo disco, del que se desprende el sencillo ‘Besos en Guerra’, en colaboración con Juanes.“Ninguno de nosotros termina de digerir todavía lo que está pasando, y creo que las pocas cosas que uno entiende es que, al final, todo pasa gracias a los fans y a la gente que está pendiente de escucharnos”.

