Ciudad de México— Las integrantes del clan Kardashian-Jenner son, sin duda alguna, quienes mejor conocen y explotan el potencial de las redes sociales, donde reinan desde hace ya varios años y mantienen atentos a millones de seguidores al documentar prácticamente todo momento de sus vida.Por eso, para muchos resultó extraño que Kylie, de 20 años, y quien tiene más seguidores en Instagram (109 millones), a la fecha no tenga una sola fotografía en su perfil que dé fe de que haya estado embarazada.Su decisión ha sido interpretada de diversas maneras: desde que fue un acto para proteger su privacidad (algo un tanto incongruente con su estilo de vida), hasta motivos más banales, como que no quería que nadie viera su cuerpo deformado y diera pie a críticas y burlas como en su momento enfrentó Kim Kardashian.Sin embargo, una explicación más factible es que, fiel a la tradición familiar, decidió capitalizar su gestación en sus propios términos."Son mujeres de negocios, que comenzaron a vender su vida desde hace mucho y que se dedican a monetizar su vida. Personalmente creo que no es ético, pero están acostumbradas a eso", considera la consultora en imagen pública Wendy Crespi.El 4 de febrero, días después de dar a luz a la pequeña Stormi, Kylie publicó ‘To Our Daughter’, un documental sobre su embarazo que fue visto por más de 20 millones de personas en tan sólo 12 horas.Si bien la joven empresaria aseguró que no recibió pago por ese material, su remuneración se dio en "me gusta" y en reproducciones, lo que demuestra que mucha gente estaba ansiosa por enterarse de lo que la influencer tenía que compartir."Aunque su forma de lucrar para muchos no esté bien vista, la realidad es que es coherente y funcional, lo han hecho con su día a día y el embarazo es parte de su vida", señala Monique Navarro, consultora de imagen y fundadora de MR Image Consulting.En cambio, su hermana Khloé, de 33 años, sí compartió imágenes de su gestación, pero la mayoría de ellas fue con fines comerciales: la promoción de su línea de ropa de maternidad para Good American, y de la segunda temporada de su programa Revenge Body, donde detalló sus respectivos cuidados y retoques.Lo cierto es que nadie como las Kardashian-Jenner para hacer negocio de prácticamente cualquier aspecto de su vida.

