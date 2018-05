Prepara Magneto su bioserie

Ciudad de México.- Plasmar sus experiencias, tristezas y éxitos en una serie biográfica es la próxima parada de Magneto.Además de contar su trayectoria, Marcos ‘Mauri’ Stern, Tono Beltranena, Erick ‘Alan’ Ibarra, Hugo ‘Alex’ de la Barreda y Elías Cervantes planean celebrar con este proyecto sus 35 años de carrera artística.“Eso es una sorpresa que puede darse, ahí estamos... Más que celebrar, es algo que nos encantaría hacer. Ya lo hemos platicado y sí se transmitirá en plataformas digitales”, afirmó Alex en entrevista.Por el momento aún no cuentan con una fecha de lanzamiento definida, debido a que se encuentran inmersos al cien por ciento en la gira internacional que tienen con Mercurio.“Estamos de gira con ellos, nos falta regresar a Colombia, Bolivia, Chile y Argentina, y tenemos conciertos en la República Mexicana”.“También estamos promocionando el DVD que grabamos con Mercurio, además que viene una nueva fase de una gira. Aún estamos en ello”, añadió Alan.Luego de haberse unido al show ‘Únete a la Fiesta’, que ya terminó, los intérpretes de ‘Vuela, Vuela’ descartaron integrarse al ‘90’s Pop Tour’, encabezado por Ari Borovoy.“La verdad es que ahorita no, estamos con Magneto y Mercurio y nos faltan muchos países por recorrer”.“Nos han ofrecido otro proyecto distinto que también nos llama mucho la atención. Nunca estamos cerrados, pero realmente ahorita no, además tampoco hay una propuesta real por el momento”, indicó Mauri.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.