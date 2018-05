Emilia Clarke habla de su escena sexual en "Game of Thrones"

Fue uno de los momentos más comentados de la séptima temporada. El encuentro sexual entre Jon Snow (Kit Harington) y Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) desató el entusiasmo de millones de fans de "Game of Thrones", pero las sensaciones que dejó esa parte del rodaje para los actores fueron bastante diferentes. Para muestra, el testimonio de una de los protagonistas: la actriz británica Emilia Clarke."Si conoces a alguien desde hace seis años, y él y su novia (Leslie Rose, quien interpreta a Ygritte en la serie) son de tus mejores amigos, y tú eres la mejor amiga de ellos dos... hay algo antinatural y extraño en hacer una escena de amor. Terminamos besándonos pero luego nos meamos de la risa porque es tan ridículo", reveló la intérprete que da vida a la Madre de Dragones.Emilia y Kit Harington llevan trabajando juntos desde 2010, cuando dio comienzo el rodaje de la primera temporada de "Game of Thrones". La serie basada en la obra escrita de George R.R. Martin, Canción de Hielo y Fuego, se estrenó en HBO en abril del año 2011, por lo que la relación entre ambos actores viene desde hace más de 7 años.A pesar de conocerse de las reuniones del elenco y las diferentes premieres que han ido llevando a cabo estos últimos años alrededor del mundo, lo cierto es que sus personajes no coincidieron en pantalla hasta, precisamente, la séptima y hasta el momento última temporada. Daenerys cruzó por fin el mar Angosto y ambos se conocieron por fin en Rocadragón.Tras fraguar una historia de amor y lealtad durante la séptima temporada, ahora queda por ver cómo resuelve la lucha por Poniente contra los Caminantes Blancos, en primer lugar, y más tarde la disputa por el Trono de Hierro que ahora mismo ostenta la pérfida Cersei Lannister. La llegada de Sam podría acabar desvelando de una vez por todas que Daenerys es, en realidad, la tía carnal de Jon, puesto que él es el hijo biológico de Lyanna Stark y Rhaegar Targaryen.Teniendo en cuenta que Jon es un verdadero Targaryen por lazos de sangre, esto le daría derecho a ocupar el Trono de Hierro incluso por delante de su tía/amante. Sin embargo, la ambición de Daenerys podría llevar la situación a un punto de no retorno difícil de solucionar. ¿Vencerá el amor o se interpondrán los intereses personales? A comienzos de 2019 tendremos la respuesta.

