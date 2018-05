Regresan 'Thundercats' menos rudos

Ciudad de México.- Si naciste entre 1975 y 1980 seguro que no te perdías los ‘Thundercats’, una caricatura animada que ha marcado la infancia de muchas, muchas generaciones.El pasado 23 de enero, se cumplieron 33 años del estreno del primer capítulo, y pues para no dejar que pasara desapercibida dicha efeméride, Cartoon Network traerá de regreso a Cheetara, Lion-O, Pantro y Tigro, los felinos originarios de Thundera que inicialmente se mantuvieron al aire de 1985 a 1989, dejando un total de 130 episodios.La nueva producción animada llevará por nombre ‘Thundercats Roar’, y llegará a las pantallas en 2019.Este nuevo producto, a diferencia del original y el remake lanzado en 2011, dejará de lado la rudeza de los personajes, presentando dibujos totalmente distintos: pequeños, regordetes, ojos grandes, pocos detalles y... hasta un poco amorfos.La trama seguirá siendo la misma: Thundercats vs Mumm-Ra.Al respecto, Victor Coutright, productor de la serie comentó: “Creo que el mundo que ellos construyeron se presta a la comedia porque resulta un poco tonto, loco y estrafalario esas ideas y algunos de los arreglos que le hicieron a la serie en ese entonces”.“Pero al mismo tiempo no sería Thundercats si no tuviera elementos súper cool de acción y a eso es a lo que la gente quiere volver”, añadió.

